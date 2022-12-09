Getir, Alman rakibi Gorillas'ı satın alıyor

Market ürünlerini ortalama 10 dakika içinde kullanıcıları ile buluşturarak dünyada hızlı teslimat sektörünün kurucusu olan Getir’in yurt dışındaki hızlı büyümesi devam ediyor. Getir, Alman rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın aldı. 1,2 milyar dolarlık satın almayla 2 şirketin toplam değeri 10 milyar dolara ulaştı.

Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.

Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.

Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.

