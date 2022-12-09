FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Getir, Alman rakibi Gorillas'ı satın alıyor

Getir, Alman rakibi Gorillas'ı satın alıyor

09.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı teslimat şirketi Getir, yurt dışında satın almalara devam ediyor. Getir'in Alman rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın alacağı duyuruldu.

Getir, Alman rakibi Gorillas'ı satın alıyor

Market ürünlerini ortalama 10 dakika içinde kullanıcıları ile buluşturarak dünyada hızlı teslimat sektörünün kurucusu olan Getir’in yurt dışındaki hızlı büyümesi devam ediyor. Getir, Alman rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın aldı. 1,2 milyar dolarlık satın almayla 2 şirketin toplam değeri 10 milyar dolara ulaştı.

Financial Times'ta yer alan haberde anlaşmanın pandemi döneminde start-up finansmanındaki patlamanın Avupa'nın 2 büyük kazananı olan Getir ve Gorillas'ı bir araya getirdiği, 2 şirketin 2020'den beri girişim sermayesi fonlarından 3 milyar dolardan fazla yatırım aldığı belirtildi.

Uygulama üzerinden market hizmeti sunan pek çok start-up şirketi kapanırken Getir ile birlikte ABD merkezli Gopuff ve Almanya merkezli Flink sektörün büyük oyuncuları olarak kaldı.

Varılan anlaşma sonrası 2020 yılında Gorillas'ın kurucularından biri olan Kağan Sümer'in şirketten ayrılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası! EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştuEYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin Meclis'te konuştu
Milyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdiMilyonlar bekliyordu! AK Partili isim tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
Getir şirket

En Çok Okunan Haberler

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

CHP'nin asgari ücret talebi açıklandı!

CHP'nin asgari ücret talebi açıklandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.