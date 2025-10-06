FİNANS

Getir Araç'ın tamamı satıldı! Yeni sahibi o şirket oldu, rakam açıklandı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala’nın ana hissedarı olduğu Getir Araç’ın tamamı, kısa dönem araç kiralama şirketi Tiktak’a devredildi. Anadolu Grubu, yüzde 25’lik payının 5 milyon 510 bin dolara satıldığını ve devir işlemlerinin 3 Ekim’de tamamlandığını duyurdu.

Ezgi Sivritepe

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli fon yöneticisi Mubadala’nın ana hissedarı olduğu Getir Araç’ın tamamının, kısa dönem araç kiralama şirketi Tiktak’a satışı tamamlandı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketin hissedarı Anadolu Grubu Holding tarafından cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Çelik Motor’un yüzde 25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin yüzde 75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç’ın sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü, Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ye devredildi.

3 EKİM'DE DEVİR İŞLEMİ TAMAMLANDI

Anadolu Grubu’ndan yapılan açıklamada, pay devir sözleşmesinin 3 Ekim 2025 tarihinde imzalandığı ve aynı gün içinde devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Çelik Motor’a ait yüzde 25’lik payın devir bedeli 5 milyon 510 bin ABD doları olarak belirlendi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin pay sahibi olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamı, 3 Ekim 2025 itibarıyla Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.’ne devredilmiştir. Çelik Motor’a ait %25 payın devir bedeli 5,51 milyon ABD doları olarak belirlenmiş olup, ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir"

