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Getir, bazı varlıklarını elden çıkarmaya hazırlanıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.04.2024 15:17
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Hızlı teslimat şirketi Getir'in FreshDirect ve BiTaksi uygulamalarını elden çıkarmayı değerlendirdiği iddia edildi. Sky News'ün haberine göre; beş ülkede faaliyet gösteren Getir, yeniden yapılandırma konusunda tavsiye aldı. Getir sözcüsü, "Prensip olarak söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Getir, bazı varlıklarını elden çıkarmaya hazırlanıyor

Büyük bir hızla büyüyerek dünyanın en değerli hızlı teslimat platformlarından biri haline gelen market uygulaması Getir, yeniden yapılandırma görüşmelerinin bir parçası olarak bir dizi varlık satışını değerlendiriyor.

Sky News'un haberine göre, Türkiye'de kurulan ve İngiltere'de büyük bir varlığı olan Getir'in, geçen yılın sonlarında satın aldığı ABD merkezli çevrimiçi bakkal FreshDirect de dahil olmak üzere bazı varlıkların elden çıkarılmasını inceliyor.

Habere göre, 3 yıllık bir anlaşmayla Tottenham Hotspur'un antrenman formalarına sponsor olarak marka bilinirliği kazanan Getir'in, Türkiye'de araç çağırma hizmeti veren BiTaksi'yi de satmayı düşündüğü söyleniyor.

Sky News'a bilgi veren kaynaklar, Getir'in azınlık hissedarı olan Abu Dabi devlet destekli yatırımcı Mubadala'nın, şirketin bir dizi varlık satışını sürdürmesi konusunda istekli olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Mubadala'ya Getir'in yeniden yapılandırılması konusunda AlixPartners tarafından danışmanlık verildiğini belirtirken, elden çıkarmaların gerçekleşmesinin kesin olmadığı uyarısında bulundu.

Kayıplarını azaltmak için İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilen Getir, şu anda İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş pazarda faaliyet gösteriyor. (Foreks Haber)

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