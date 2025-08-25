getirfinans'tan aylık %2,49 faiz oranlı 6 ay vadeli 50.000 TL kredi fırsatı

Ay sonunu rahat geçirmek için bazen hızlı ve net bir çözüme ihtiyaç duyarız. Basit başvuru, öngörülebilir taksitler ve kısa vadeli ödeme planı, bu noktada işleri kolaylaştırır. Getirfinans’ın 6 aya kadar vadeli kredi seçeneği ve sabit taksit yapısı ile beklenmedik giderleri kontrol altına almak isteyenler için pratik bir imkân sağlıyor. Nasıl mı? İşte detaylar...
Tatil dönüşü toparlanmak, okul hazırlıkları ya da ertelenmiş ihtiyaçlar bir anda gündeme gelebilir. Böyle durumlarda, bütçeyi sarsmadan kısa vadede güvenilir bir kaynak bulmak önemlidir. İşte bu noktada getirfinans'ın 25–29 Ağustos tarihleri arasında yeni müşterilere özel sunduğu kampanya öne çıkıyor. Aylık %2,49 faiz oranıyla 6 ay vadeli 50.000 TL kredi sayesinde, ertelenmiş ihtiyaçlarını karşılayıp önünüzü daha net görebilirsiniz.
Günlük işlerin arasında banka şubesine gitmeye ya da uzun formlar doldurmaya gerek kalmadan kredi almak artık çok daha pratik. Telefonuna indirdiğiniz Getir uygulaması üzerinden birkaç adımda başvuru yapabilir, ihtiyacınıza uygun kredi seçeneğini kolayca belirleyebilirsiniz. Tutar ve vade seçimini yaptıktan sonra başvurun değerlendirilir ve olumlu sonuçlandığında para doğrudan hesabınıza aktarılır. Tüm süreç dijital ilerlediği için ek belge ya da ekstra uğraş gerektirmez.
