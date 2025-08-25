getirfinans'tan aylık %2,49 faiz oranlı 6 ay vadeli 50.000 TL kredi fırsatı

Ay sonunu rahat geçirmek için bazen hızlı ve net bir çözüme ihtiyaç duyarız. Basit başvuru, öngörülebilir taksitler ve kısa vadeli ödeme planı, bu noktada işleri kolaylaştırır. Getirfinans’ın 6 aya kadar vadeli kredi seçeneği ve sabit taksit yapısı ile beklenmedik giderleri kontrol altına almak isteyenler için pratik bir imkân sağlıyor. Nasıl mı? İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aylık %2,49 faiz oranı, 6 ay vade, 50.000 TL

Tatil dönüşü toparlanmak, okul hazırlıkları ya da ertelenmiş ihtiyaçlar bir anda gündeme gelebilir. Böyle durumlarda, bütçeyi sarsmadan kısa vadede güvenilir bir kaynak bulmak önemlidir. İşte bu noktada getirfinans’ın 25–29 Ağustos tarihleri arasında yeni müşterilere özel sunduğu kampanya öne çıkıyor. Aylık %2,49 faiz oranıyla 6 ay vadeli 50.000 TL kredi sayesinde, ertelenmiş ihtiyaçlarını karşılayıp önünüzü daha net görebilirsiniz.

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Günlük işlerin arasında banka şubesine gitmeye ya da uzun formlar doldurmaya gerek kalmadan kredi almak artık çok daha pratik. Telefonuna indirdiğiniz Getir uygulaması üzerinden birkaç adımda başvuru yapabilir, ihtiyacınıza uygun kredi seçeneğini kolayca belirleyebilirsiniz. Tutar ve vade seçimini yaptıktan sonra başvurun değerlendirilir ve olumlu sonuçlandığında para doğrudan hesabınıza aktarılır. Tüm süreç dijital ilerlediği için ek belge ya da ekstra uğraş gerektirmez.

Başvuru için ilk adım buraya tıklayarak getir uygulamasını indirmek ve getirfinans'a giriş yapmak.

tıklayarak getir uygulamasını indirmek ve getirfinans'a giriş yapmak. Ardından hesap açarak getirfinanslı olup hızlı bir şekilde teklif ve kampanyalardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Kampanya koşulları

Kampanyadan yararlanmak için 25 – 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında getirfinans müşterisi olmalı ve 31 Ağustos 2025’e kadar kredi başvurusu yapmalısınız.

Aylık %2,49 faiz oranıyla, maksimum 50.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Vade süresi en fazla 6 aydır.

Tahsis ücreti alınmaz; avantajlı faiz oranı, müşteri olduktan hemen sonra tanımlanır.

Kampanyadan sadece bir kez yararlanabilirsiniz. Cayma veya erken kapama sonrasında yapılacak yeni kredi kullanımları kampanyaya dahil edilmez.

Avantajlı faiz oranı yalnızca hayat sigortası ile kullanılan krediler için geçerlidir.

Kampanya, ilk 6.000 müşteriyle sınırlıdır.

50.000 TL için 6 ay vadede yıllık maliyet oranı %46,5631 olup, bu orana sigorta primi dahil değildir.

Başvurular, Fibabanka’nın kredi politikaları kapsamında değerlendirilir. Banka, müşteri olma başvurularını uygun görmezse reddetme hakkına sahiptir.

Fibabanka ve getirfinans, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.