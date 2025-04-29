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GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak! Maliye Bakanlığı’na tepkiler yükseldi: ‘Gece gündüz çalışsak yine yetişmez...’

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu. Sürenin uzatılmayacağının duyurulmasının ardından sosyal medyada da tepkiler yükseldi. İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle yaşanan aksaklık nedeniyle karara tepki gösteren mali müşavirler ‘Gece gündüz çalışsak yine yetişmez’ şeklinde tepki gösterdi.

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak! Maliye Bakanlığı’na tepkiler yükseldi: ‘Gece gündüz çalışsak yine yetişmez...’

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlar vergisi süresi ile ilgili adım atılması bekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını bildirdi. GİB’den yapılan bu açıklama sonrası sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."

Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Kurumlar vergisi beyan ve ödeme süresi uzatılmayacağının duyurulmasının ardından sosyal medyadan tepkiler yükseldi. ‘Gece gündüz çalışsak yine yetişmez’ şeklinde gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

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6Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi ödeme
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