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GİB vatandaşları uyardı: Sahte 'vergi borcunuz var' mesajlarına dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 14:37
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyardı. Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının kopyalanması ile oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu ortaya çıktı.

GİB vatandaşları uyardı: Sahte 'vergi borcunuz var' mesajlarına dikkat

GİB resmi internet sitesinden sahte vergi borcu mesajlarına ilişkin açıklama yapıldı.

SAHTE SİTEYE YÖNLENDİRİYOR

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Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

ŞAHSİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLİYOR

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Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

RESMİ İNTERNET SİTELERİ KULLANILMALI

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Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu vergi gibi
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