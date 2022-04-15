Gıda fiyatları anlık olarak takip edilecek! Ayçiçek yağı, şeker, sebze fiyatları...

Hükümet gıda fiyatları konusunda harekete geçti. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun, son toplantısında, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Kurulun, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirilmişti. Buna göre, farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak.

SİNYALE GÖRE TEŞVİK, TEDBİR

Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek. Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak.

Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

İLAVE ÖNLEMLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen EKK sonrası yapılan açıklamada da artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkânlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemlerin değerlendirildiği belirtildi.

Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkânlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirildiği ifade edildi.

20 TEMEL ÜRÜNE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürmüştü. Çalışmalarına devam ettiği belirtilen öneriye göre, un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi 20-25 ürün belirlenecek. Bu ürünlerin fiyatı yılsonuna kadar sabitlenecek.

