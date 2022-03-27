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Gıda fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurmuştu! Harekete geçildi...

27.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıdada fahiş fiyattan bıkan vatandaş için sevindirici haberi geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ vermişti. Buna göre stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yeni düzenlemenin yakın zamanda Meclis gündemine taşınacağı ifade ediliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurmuştu! Harekete geçildi...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı.

Son günlerdeki fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Bakan Bozdağ, bu konuda yasal düzenleme yapılması için çalışma başlattı. Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığına, bu nedenle yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele almak gerektiğine işaret eden Adalet Bakanı Bekir Bakan Bozdağ, TCK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma yapılması talimatı verdi.

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Bu kapsamda, "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeren TCK 240'ıncı maddesinde belirtilen ceza miktarı, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" cezasına çıkarılacak.

CEZALAR ARTIRILACAK

TCK'nin 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" suçunun da cezası artırılacak. "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir." hükmünü içeren bu maddedeki cezalar da "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak düzenlenecek.

ÇALIŞMAYA HIZ VERİLDİ

AK Parti grubunun milletvekillerinin talepleri doğrultusunda bu konuda bir süredir devam eden çalışmalara hız verildi. Yeni bir yasal düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine taşınmasının planlandığı öğrenildi. (Sabah)

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“YAPTIRIMLARI ELE ALIP YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saiki ile hareket edenlerin bulunduğuna işaret ederek, bu konudaki cezaların caydırıcı olmadığını dile getirmişti. Yaptırımları yeniden ele alacaklarını kaydeden Bozdağ, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceklerini açıklamıştı.


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