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Gıdadan sonra inşaat sektörüne de inceleme başlatıldı! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

16.03.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı aşırı fiyat artışı görülen çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı. Bakanlık tarafından sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için müfettişlerden oluşan bir heyet görevlendirildi.

Gıdadan sonra inşaat sektörüne de inceleme başlatıldı! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı.

Bakanlık tarafından, son dönemde yazılı ve görsel medyada da yer alan çimento cinsi ürüne ilişkin aşırı fiyat artışları, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, çimento sektöründe yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için müfettişlerden oluşan bir heyet görevlendirildi.

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