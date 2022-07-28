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Gift Card nedir? Gift Card (hediye kartı) nasıl kullanılır?

27.07.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para üstü ile uğraşma derdine son veren ve sayısız mağaza ile işletme kapsamında kullanılabilen gift card, günümüzün en popüler alışveriş araçlarındandır. Hediye kartı sayesinde istenilen sanal ya da reel mağaza ve platformdan alışveriş yapılabilmektedir. Gift card nedir, nasıl kullanılır?

Gift Card nedir? Gift Card (hediye kartı) nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Gift Card Nedir?
  • Gift Card Özellikleri
  • Gift Card Nasıl Kullanılır?

Gift card, Türkçe anlamı hediye kartı olan bir alışveriş aracı olarak tanımlanır. Bu aracın reel ya da sanal ortamda kullanıma uygun olması gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca kişisel kullanımın yanı sıra gift card, istenilen miktarda herhangi bir kişiye hediye de edilebilmektedir.

Gift Card Nedir?

Günümüzde birçok marka ve sayısız işletme, müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla gift card, yani hediye kartı seçeneği sunmaktadır. Türkçe karşılığı hediye kartı olan gift card, promosyon ve kampanya kavramları ile de ilişkilidir. Çünkü bu uygulamalar da müşterileri çekmek için kullanılan tekniklerdendir.

Kampanya ve promosyon uygulamalarında belli başlı masraflar oluşsa da elde edilen müşteri geri dönüşlerinin iyi olduğu söylenebilir. Ancak hediye kartı, müşteri potansiyelinin artırılmasını sağlayan en masrafsız uygulamalardan biridir.

Gift Card Özellikleri

Temelde gift card (hediye kartı), mevcut bir bakiye ile alınan ya da para yüklenebilen araçlardır. Hediye kartının işletme ve markalar için en temel özelliği, masrafsız bir müşteri çekme yöntemi olmasıdır. Ancak gift card özellikleri ve müşteri bağlamındaki faydaları da sıkça araştırılmaktadır. Bu hususlar da aşağıdaki gibi sıralanır;

  • Hediye kartı; yalnızca kullanıcıya değil, aynı zamanda üreticiye de dolaylı yolda para kazandırmaktadır.
  • Bazı işletmeler, her müşterisine özel olarak hediye kartı tanımlayarak sadık bir kitle kazanmaktadır.
  • Gift card, sanal veya reel mağazalarda kullanılabilmektedir.
  • Farklı tasarımlar ile oluşturulan hediye kartları, müşterilerin dikkatini çekmeyi başarmaktadır.
  • Bakiye yükleme olanağı sayesinde gift card, bir banka kartı gibi kullanılabilmektedir.
  • Para üstü gibi durumlarla uğraşılmamasını sağlayan gift card, zamandan da tasarruf sağlamaktadır.
  • Bazı işletme ve mağazaların tek kullanımlık hediye kartları, istenilen kişilere hediye edilebilmektedir.
  • Farklı işletme ya da mağazalara ait olan hediye kartlarının kullanım koşulları değişiklik gösterebilmektedir.

Gift Card Nasıl Kullanılır?

İlk olarak ön ödemeli para yüklenen hediye kartı (gift card), sonrasında nakit para üstü alma gibi durumlarla uğraşılmadan kullanılabilmektedir. Ancak bazı işletme ve mağazalardan alınabilen bu hediye kartlarının yalnızca sözlük anlamına hitap ettiği de unutulmamalıdır. Tek kullanımlık gift card seçenekleri, istenilen kişilere hediye edilmesi avantajı ile muhteşem bir hediyeye de dönüşebilmektedir. Yine kişilere farklı mağaza ya da online platformlarda kullanılabilen hediye kartları da verilebilmektedir. Bu sayede gift card kapsamındaki bakiye, ait olduğu platform ya da mağazada kullanılabilmektedir.

Genellikle tek kullanımlık hediye kartlarında, banka ve kredi kartlarına benzer olarak belirli numaralar bulunmaktadır. Bu numara (kod) girildiği zaman ilgili sanal platform ya da mağazada gift card kullanılabilmektedir. Ayrıca reel ortamda da gift card aracının, fiziksel olarak kullanılması mümkündür. Sürekli kullanım özelliği olan hediye kartları, kişiselleştirme seçenekleri ile de ön plana çıkmaktadır. Günümüzde son derece geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden gift card; yıllık, aylık, haftalık veya günlük harcamalar için kişiselleştirilebilmektedir.

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gift card hediye kartı
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