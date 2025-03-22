Gine'nin para birimi nedir? Gine'nin para biriminin kodu ve sembolü

Afrika kıtası yeryüzündeki en geniş alana sahip olan kıtalar arasında yer alır. Asya kıtasından sonraki ikinci en büyük kıtadır. Yaklaşık olarak 30.065.000 kilometre karelik bir alana sahiptir ve dünya topraklarının % 20’sini kapsar. Kıtanın sınırları içinde olan birçok ülke bulunur. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Kızıldeniz ve Süveyş kanalı, doğusunda ve kuzeydoğusunda Hint okyanusu ile batısında Atlas Okyanusu bulunan bir kıtadır.

Kıta üzerinde yer alan ülkelerden biri de Gine Cumhuriyeti'dir. Gine Fransa’nın sömürgesi olarak kurulmuştur ve bağımsızlığını kazanması 1950’li yılları bulmuştur. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra ise uzun süre askeri cuntalar ve otoriter rejimlerin yönetimi ile karşı karşıya kalmıştır. 2010 yılında ilk kez demokratik olarak yapılan seçimler yapılmış ancak 10 yıl sonra askeri darbe ile bu rejim de sona ermiştir.

Gine'nin para birimi nedir?

Gine ülkesinin ismi aginaw sözcüğünden türemiştir. Ülkenin başkenti Conakry’dir. Resmi dil olarak Fransızca kullanılır ve başkent olan Konakri aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

Toplamda 245.836 kilometre kare bir yüzölçümü bulunan Gine Cumhuriyeti'nde tropikal iklim halimdir. Yine de bölgesel olarak bazı farklılıklar yaşandığı için yağmur dönemi uzun sürer ve kurak dönem de yaşanır. Resmi olarak kabul edilen para birimi ise Gine frangıdır.

Gine'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Gine frangı Gine Cumhuriyeti'nin resmi olarak kabul edilen para birimidir. Ülkenin merkez bankası tarafından üretilir ve yönetilir. Alt birimi centime olan Gine frangında bir frank 100 centime’ye bölünür.

ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre Gine frangı için belirlenen para birimi kodu GNF’dir. Madeni para birimi ise 5 bölüme ayrılarak kullanılmaktadır.