FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. “Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

06.07.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek yatırımcı kavramının Türkiye’deki en önemli temsilcisi Galata İş Melekleri, 5 Ekim 2012 tarihinde Ritz Carlton Otel’de ‘Yatırımcı Buluşması’ konferansı düzenledi.

“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

Yabancı yatırımcıların Türkiye’yi daha yakından tanımalarına fırsat veren konferans, yenilikçi fikir sahibi Türk ve yabancı girişimcileri biraraya getirdi.

Galata İş Melekleri Başkanı Emre Kurttepeli tarafından yapılan Açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, aralarında Skype ve Facebook’a yaptığı erken yatırımları ile dikkati çeken ve 2011’de yılın yatırımcısı seçilen Klaus Hommels, SoftTech Venture Capital’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Jeff Clavier, Kauffman Vakfı Danışmanı Paul Kedrosky, EG Yatırım Bankacılığı’nın Kurucusu ve Yönetici Ortağı Stefan Heilmann, Accel Partners’ın Londra ortaklarından Michiel Kotting ve Felicis Venture’nin Kurucusu ve Yönetici Direktörü Aydın Şenkut’un da bulunduğu birçok önemli yatırımcı katıldı.

Konferansın ikinci oturumu ise, Hanzade Doğan Boyner, Ali Sabancı, Özcan Tahincioğlu gibi girişimcilikleriyle önemli başarılara imza atan ve Türk ekonomisine yön veren iş adamlarının yanısıra TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakcı ile Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

“Teknoloji, Girişimci, Yatırımcı ve Girişim Sermayesi Yatırımlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, “Global Trendlere Yakından Bakış” ve “Türkiye’deki Gelişmeler ve Yeni Trendler” konularının ele alınacağı zirvede, girişimciler, şirketlerini yatırımcılara tanıtma ve stratejik ve finansal ortak bulma imkanına da sahip oldular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Kurttepeli 5. Yenilikci Markalar Zirvesi’ne panel konuşmacısı olarak katıldıEmre Kurttepeli 5. Yenilikci Markalar Zirvesi’ne panel konuşmacısı olarak katıldı
Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!
Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Rekoru kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yaptı ve...

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.