Girişimcilik dünyasında yeni dalga Big Bang sahnesinden yükseliyor

Girişimcileri 360 derece destekleyerek; ürün ve hizmetleri için global pazar kanallarını açan, hızlı bir şekilde gelişmeleri için tüm hizmetleri tasarlayan ve sunan ‘’Dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi’’ İTÜ Çekirdek, Big Bang Startup Challenge ile geleceğe liderlik edecek teknoloji girişimlerini yatırım dünyası, kamuoyu ve basın ile buluşturuyor. Bu yıl “Yeni Bir Dalga” temasının ön planda olduğu Big Bang, 18 – 19 Aralık 2024 tarihlerinde UNIQ İstanbul’da gerçekleşecek. Sahne alacak 50 en iyi girişimin ödül ve yatırımlarla buluşmasına zemin hazırlayacak etkinliğin sunuculuğunu geçen yıllarda olduğu gibi M. Serdar Kuzuloğlu üstlenecek. Etkinlikte bu yıl girişimlerin sunumları eş zamanlı olarak global yatırımcılara canlı yayınlanacak. Girişimlere geçtiğimiz yıl 1,28 milyar TL’lik rekor tutarda ödül, nakit ve yatırım desteği sağlayan Big Bang’in bu yıl daha büyük bir kaynak yaratması bekleniyor. UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinlik; teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı binlerce izleyiciyi de bu heyecana ortak etmek için gün sayıyor.

GİRİŞİMLERE SAĞLANAN DESTEK HER GEÇEN YIL KATLANARAK ARTIYOR

Etki Yaratan Kuluçka Merkezi olmanın sorumluluğuyla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam eden İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, her yıl ortalama 500 startup’ı destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer sağlıyor. 13 yılda 4 bin 500 teknoloji girişimini yetiştirerek 1.600’ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 11 bin kişiye istihdam yaratmasına ve 270 milyon doları aşkın yatırım almalarına da yardımcı oldu. Big Bang sahnesinde 2022 yılında girişimlere 341 milyon TL değerinde ödül, nakit ve yatırım desteği sağlayan İTÜ Çekirdek, bunu 2023 yılında 3,5 kat artırarak 1,28 milyar dolara ulaştırdı.

İTÜ ÇEKİRDEK’TE DOĞAN GİRİŞİMLER BİG BANG İLE BAŞARI HİKAYELERİNİ YAZIYOR

İTÜ Çekirdek desteğiyle teknolojilerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang sahnesinde aldıkları ödül ve yatırımlarla ivmelenerek global başarı hikayelerine ulaştı. Bu girişimler arasında 40’dan fazla ülkeye distribütörlük ağı kuran, Silikon Vadisi’nden yatırım alan, sektörlerin değişmesine sebep olan ve geleceğin unicorn adayı girişimler bulunuyor. Big Bang 2024 yılında da yine geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak girişimlerin doğması bekleniyor.

Etkinliğe katılım ücretsiz ve herkese açık. Detaylı bilgi ve kayıt için; bigbang.itucekirdek.com