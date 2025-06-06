Girişler ücretsiz! 2 tane daha ekleniyor: Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajları da hizmete girecek

Vatandaşların ücretsiz yararlanabildiği halk plajlarının sayısı 19'a yükselecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk plajlarıyla ilgili açıklama yaptı.

MANAVGAT SORGUN VE BODRUM YALIKAVAK PLAJLARI DA HİZMETE GİRECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19’a yükselecek" diyen Bakan Ersoy şunları ekledi:

2024'TE 3 MİYON ZİYARETÇİ

"2024 yılında 3 milyonu aşkın vatandaşımızın yararlandığı halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil; aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor."

Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19’a yükselecek.



2024 yılında 3 milyonu aşkın vatandaşımızın yararlandığı halk plajlarımız, 2025 Mayıs… pic.twitter.com/XyHqVzgKXg — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 6, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır