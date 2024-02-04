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Giyim sanayicilerinden deprem bölgesi için çağrı: Finansman desteği verilsin, kredileri yapılandırılsın

04.02.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen üreticilere finansman desteği verilmesi ve kredilerinin yapılandırılması için çağrıda bulundu.

Giyim sanayicilerinden deprem bölgesi için çağrı: Finansman desteği verilsin, kredileri yapılandırılsın

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için finans kuruluşlarının desteğine ve kamunun iyileştirici düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu düzenlemeler, depremin ilk dönemlerinden bu yana devam eden nitelikli istihdam sorununun çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

TGSD Başkanı Kaya, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hazır giyim sektörü açısından çok önemli olduğunu, depremin ardından geçen bir yılda istihdam ve üretimde kayıplar yaşandığını kaydetti.

Bölgedeki iş yeri sayısında ciddi bir değişiklik olmadığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"2022 yıl sonu itibarıyla bölgede 1366 hazır giyim üreticisi varken 2023 sonunda bu sayı 1300'e geriledi. Firma sayısı en fazla Malatya, Adıyaman ve Hatay'da azaldı. Ancak firma sayısındaki düşüş yüzde 5'in altında kalırken istihdam yüzde 40 azalarak 90 bin seviyesine geriledi. Sektördeki toplam istihdamın yüzde 19,7’si deprem bölgesindeyken, bu pay yüzde 14,2'ye indi. İstihdamın en fazla düştüğü şehirlerimiz Malatya ve Adıyaman oldu. Bu düşüşte deprem nedeniyle yaşadığımız kayıpların ve göçün yanı sıra sektörümüzün istihdamının geçen yıl ülke genelinde yüzde 12,5 azalmasının da büyük etkisi var."

"SEKTÖRÜN, YILIN İKİNCİ YARISI İTİBARIYLA TOPARLANMA SÜRECİNE GİRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Ramazan Kaya, 2022 verilerine göre, depremden etkilenen 11 ilin yıllık 352 bin ton üretimle Türkiye'nin toplam hazır giyim üretiminin yüzde 8,9'unu karşıladığını belirterek, 2023'te ise söz konusu illerin üretiminin yaklaşık 175 bin tona indiğini ve toplam üretimdeki payının ise yüzde 4,5'e gerilediğini bildirdi.

Bu süreçte Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 3 azalarak 3,85 milyon tona indiğini aktaran Kaya, "Depremden önce bölgede yüzde 75 olan kapasite kullanımı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10’a kadar indi. Kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte yüzde 20, üçüncü çeyrekte yüzde 30 ve son çeyrekte yüzde 40 olarak gerçekleşse de deprem öncesine göre hala çok gerideyiz.” açıklamasında bulundu.

"KAMUNUN İYİLEŞTİRİCİ DÜZENLEMELERİNE İHTİYAÇ VAR"

Türk hazır giyim sektörünün 2023 yılında yaşadığı kaybın ardından bu yılın ikinci yarısı itibarıyla toparlanma sürecine gireceğini öngördüklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tüm bölgelerimizde olduğu gibi deprem bölgesindeki üreticilerimizin toparlanması için de çeşitli desteklere ihtiyaç var. Her şeyden önce finansmana ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar, çarkların dönmesini zorlaştırıyor. Sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olan ihracat kredilerinde yeterli ve uygun koşullar sağlanamıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan firmalar, mevcut kredi borçları için yapılandırma bekliyor. Özetle, bölgemizin yeniden ayağa kalkması için finans kuruluşlarının desteğine ve kamunun iyileştirici düzenlemelerine ihtiyaç var. Bu düzenlemeler, depremin ilk dönemlerinden bu yana devam eden nitelikli istihdam sorununun çözümüne de önemli katkı sağlayacaktır."

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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