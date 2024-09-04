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Goldman Sachs 2025 yılını işaret etti: Faiz indirimleri 'altın rallisi'ne destek verecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 16:21
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, bu yıl yüzde 21 değer kazanan spot altın için 2 bin 700 dolarlık hedefini değiştirdi. Banka, faiz indirimlerinin de 'altın rallisi'ne destek vereceğini belirtti.

Goldman Sachs 2025 yılını işaret etti: Faiz indirimleri 'altın rallisi'ne destek verecek!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz günlerde 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayınlayarak altının seyrine ilişkin yorumda bulundu.

Analizde, altının riske karşı tercih edilen koruma aracı olması nedeniyle kısa vadede en yüksek fiyat artışı potansiyeline sahip olduğu belirtildi ancak Çin'in zayıf talebinin diğer emtialarda 'daha az olumlu' görünüm oluşturduğu ifade edildi.

ÇİN ETKİSİ

Spot altın bu yüzde 21 değer kazanarak rekor kırarak 2.531,60 dolara kadar ulaştı.

Goldman Sachs, Çin piyasasının fiyat hassasiyetini gerekçe göstererek, 2.700 dolarlık altın hedefini 2024 sonu yerine 2025 başına çekti.

Goldman Sachs, aynı fiyat hassasiyetinin, muhtemel büyük fiyat düşüşlerine karşı Çin alımlarını yeniden canlandıracak bir güvence sağladığına inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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