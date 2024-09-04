Goldman Sachs 2025 yılını işaret etti: Faiz indirimleri 'altın rallisi'ne destek verecek!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz günlerde 'Go for Gold' başlıklı bir analiz yayınlayarak altının seyrine ilişkin yorumda bulundu.

Analizde, altının riske karşı tercih edilen koruma aracı olması nedeniyle kısa vadede en yüksek fiyat artışı potansiyeline sahip olduğu belirtildi ancak Çin'in zayıf talebinin diğer emtialarda 'daha az olumlu' görünüm oluşturduğu ifade edildi.

ÇİN ETKİSİ

Spot altın bu yüzde 21 değer kazanarak rekor kırarak 2.531,60 dolara kadar ulaştı.

Goldman Sachs, Çin piyasasının fiyat hassasiyetini gerekçe göstererek, 2.700 dolarlık altın hedefini 2024 sonu yerine 2025 başına çekti.

Goldman Sachs, aynı fiyat hassasiyetinin, muhtemel büyük fiyat düşüşlerine karşı Çin alımlarını yeniden canlandıracak bir güvence sağladığına inanıyor.