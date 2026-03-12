FİNANS

Goldman Sachs Fed tahminini güncelledi: Faiz indirimi eylüle ertelendi

Goldman Sachs, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin enflasyon risklerini artırması nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ilişkin beklentisini güncelledi. Banka, daha önce haziran için öngördüğü ilk indirimin eylül ayına kaydığını, yıl içinde ise iki çeyrek puanlık indirim beklendiğini açıkladı.

Cansu Çamcı

Goldman Sachs, artan jeopolitik riskler ve yükselen enflasyon baskıları nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerini revize etti.

Banka, daha önce haziran ayında başlamasını beklediği faiz indirimlerinin artık eylül ve aralık aylarında, çeyrek puanlık adımlarla gerçekleşeceğini öngördü.

"HAZİRAN AYINDAKİ İNDİRİM İHTİMALİ ERKEN KALACAK"

Banka tarafından yapılan değerlendirmede, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatları ve genel fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin, enflasyon görünümünü yukarı yönlü baskıladığı belirtildi. Bu nedenle, haziran ayında bir faiz indirimi ihtimalinin mevcut koşullarda erken kalacağı vurgulandı.

Goldman Sachs analizinde, “Haziran başlangıcı artık yukarı yönlü revize edilmiş enflasyon tahminimiz çerçevesinde çok erken görünüyor” ifadelerine yer verildi.

