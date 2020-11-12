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Goldman Sachs, Merkez Bankası'ndan 475 baz puan faiz artışı bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2020 09:43 | Son Güncelleme

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından TCMB'nin 19 Kasım toplantısında politika faizinde 475 baz puan artıracağı tahmininde bulundu.

Goldman Sachs, Merkez Bankası'ndan 475 baz puan faiz artışı bekliyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından TCMB'nin 19 Kasım toplantısında politika faizinde 475 baz puana varan artırım yapabileceği tahmininde bulundu.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda yüzde 10.25'te olan politika faizinin 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği tahmininde bulunulurken, dolar/TL'nin bu seviyelerden de gerilemesi hakkında şüphe belirtildi.

TL dolar karşısında geçen hafta Cuma gününden bu yana yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.8'in altına kadar geriledi.

Politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi halinde, ağırlıklı ortalama fonlama faizi zaten dün itibarıyla yüzde 14.36'da olduğu için pratikte sınırlı bir faiz artırımı yapılmış olacak.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak... (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç" dedi.

Raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığını tekrar söylemesi dolayısıyla faiz artırımının tek seferlik yeşil ışık yakılmış olabileceğine dikkat çekildi.

KAYNAK:REUTERS

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