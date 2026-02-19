Goldman Sachs’tan TL'ye yatırım tavsiyesi

Goldman Sachs, mevcut piyasa koşullarında gelişen piyasa para birimlerine yönelik daha geniş kapsamlı bir ilginin gerekli olduğunu belirterek aralarında Türk lirasının da bulunduğu bazı para birimleri için alım tavsiyesinde bulundu. Kurum, ABD dolarına karşı da uzun pozisyon önerdi.

Bankanın dün yayımladığı raporda Türk Lirası, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi’nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepet önerildi.

YÜZDE 7,5 GETİRİ HEDEFİ

Söz konusu işlem için yüzde 7,5 toplam getiri hedefi belirlenirken, zarar kes seviyesi eksi yüzde 3,5 olarak açıklandı. Sepetin 12 aylık nominal taşıma getirisinin ise yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olması öngörüldü.

Raporda, önerilen pozisyonun ABD dolarına karşı uzun yönlü olduğu belirtilirken, getiri beklentisinin hem kur hareketi hem de taşıma getirisine dayandığı ifade edildi.



PARA BİRİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Makroekonomik göstergelerde iyileşme yaşandığı ve uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı kaydedilen raporda bu gelişmelerin döviz getirilerini destekleyici nitelik taşıdığı belirtildi. Gelişen piyasalarda devam eden dezenflasyon sürecinin yerel faiz oranlarını desteklediği, bunun da para birimlerine katkı sağladığı ifade edildi. Bu faktörlerin yerel politika tercihlerine bağlı dalgalanmalarla birlikte şekillendiği aktarıldı.

KÜRESEL OYNAKLIĞA KARŞI İZOLASYON

Notta, söz konusu dinamiklerin gelişen piyasa para birimlerini küresel oynaklığa karşı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla daha izole hale getirdiği savunuldu. Böylece kur hareketlerinin küresel dalgalanmalardan daha sınırlı etkilenebileceği belirtildi. Banka döviz pozisyonlarına ilişkin risklere de dikkat çekerken, görece likit olmayan piyasalarda yoğunlaşmış pozisyonların temel risk unsuru olduğunu vurguladı.



LİKİDİTE VE TERSİNE DÖNÜŞ RİSKİ

Raporda, olumsuz bir şok durumunda bu tür pozisyonların hızlı şekilde tersine dönebileceği uyarısında bulunuldu. Özellikle likiditenin sınırlı olduğu piyasalarda ani çıkışların fiyat hareketlerini artırabileceği ifade edildi. Değerlendirmede, yatırımcıların pozisyon büyüklüğü ve piyasa derinliğini dikkate alması gerektiğine işaret edildi.