FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Goldman Sachs’tan TL'ye yatırım tavsiyesi

ABD’li banka Goldman Sachs’in yayımladığı raporda Türk Lirası’da yer aldı. Dev banka TL için alım tavsiyelerinde bulundu. Raporda 3 ülkenin para birimi de yer aldı. İşte TL ve diğer para birimleri bankanın değerlendirmesi…

Goldman Sachs’tan TL'ye yatırım tavsiyesi
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Goldman Sachs, mevcut piyasa koşullarında gelişen piyasa para birimlerine yönelik daha geniş kapsamlı bir ilginin gerekli olduğunu belirterek aralarında Türk lirasının da bulunduğu bazı para birimleri için alım tavsiyesinde bulundu. Kurum, ABD dolarına karşı da uzun pozisyon önerdi.

Bankanın dün yayımladığı raporda Türk Lirası, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi’nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepet önerildi.

Goldman Sachs’tan TL ye yatırım tavsiyesi 1

YÜZDE 7,5 GETİRİ HEDEFİ

Söz konusu işlem için yüzde 7,5 toplam getiri hedefi belirlenirken, zarar kes seviyesi eksi yüzde 3,5 olarak açıklandı. Sepetin 12 aylık nominal taşıma getirisinin ise yaklaşık yüzde 14 seviyesinde olması öngörüldü.

Raporda, önerilen pozisyonun ABD dolarına karşı uzun yönlü olduğu belirtilirken, getiri beklentisinin hem kur hareketi hem de taşıma getirisine dayandığı ifade edildi.
Goldman Sachs’tan TL ye yatırım tavsiyesi 2

PARA BİRİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Makroekonomik göstergelerde iyileşme yaşandığı ve uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı kaydedilen raporda bu gelişmelerin döviz getirilerini destekleyici nitelik taşıdığı belirtildi. Gelişen piyasalarda devam eden dezenflasyon sürecinin yerel faiz oranlarını desteklediği, bunun da para birimlerine katkı sağladığı ifade edildi. Bu faktörlerin yerel politika tercihlerine bağlı dalgalanmalarla birlikte şekillendiği aktarıldı.

Goldman Sachs’tan TL ye yatırım tavsiyesi 3

KÜRESEL OYNAKLIĞA KARŞI İZOLASYON

Notta, söz konusu dinamiklerin gelişen piyasa para birimlerini küresel oynaklığa karşı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla daha izole hale getirdiği savunuldu. Böylece kur hareketlerinin küresel dalgalanmalardan daha sınırlı etkilenebileceği belirtildi. Banka döviz pozisyonlarına ilişkin risklere de dikkat çekerken, görece likit olmayan piyasalarda yoğunlaşmış pozisyonların temel risk unsuru olduğunu vurguladı.
Goldman Sachs’tan TL ye yatırım tavsiyesi 4

LİKİDİTE VE TERSİNE DÖNÜŞ RİSKİ

Raporda, olumsuz bir şok durumunda bu tür pozisyonların hızlı şekilde tersine dönebileceği uyarısında bulunuldu. Özellikle likiditenin sınırlı olduğu piyasalarda ani çıkışların fiyat hareketlerini artırabileceği ifade edildi. Değerlendirmede, yatırımcıların pozisyon büyüklüğü ve piyasa derinliğini dikkate alması gerektiğine işaret edildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Banka hisselerinde büyük düşüş, devre kestilerBanka hisselerinde büyük düşüş, devre kestiler
Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'ne geçen yıl 9 bin 206 gemi uğradıTürkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'ne geçen yıl 9 bin 206 gemi uğradı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

'İçindeki suyun maliyeti 3 TL' Uzman isimden damacana fiyatı için çarpıcı çıkış

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.