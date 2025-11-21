FİNANS

Goldman Sachs’tan Türk banka hisseleri için yeni hedef ve tavsiyeler!

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, makroekonomik görünümdeki güncellemeler ışığında Türk bankaları için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini yeniledi. Banka, 2025 ve 2026 için özkaynak kârlılık beklentilerini yukarı yönlü revize ederken Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve Halkbank için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı.

Cansu Akalp

Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyat ve tavsiyeleri revize etti.

79 BAZ PUANLIK BİR İYİLEŞME KAYDEDİLDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayında yüzde 46 olan politika faizini eylülde yüzde 39,5'e çekmesiyle marjlardaki toparlanma yaşandığı belirtilen raporda, Türkiye'deki özel sektör bankaların üç aylık net faiz marjında 79 baz puanlık bir iyileşme olduğu kaydedildi.

Raporda, üçüncü çeyrekte Türk özel sektör bankalarının ortalama özkaynak kârlılığının yüzde 23 seviyesinde gerçekleştiği, kamu bankalarında ise bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

Goldman ekonomistler faiz indirimlerinin devamıyla özel sektör Türk bankalarının özkaynak kârlılığının 2025 sonunda yüzde 24, 2026 sonunda ise yüzde 28 seviyesine ulaşması bekleniyor. Kamu bankalarında ise özsermaye karlılığının ise 2026'da yüzde 20 civarında olacağı öngörüldü.

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de 2025 yıl sonu enflasyonun yüzde 32, politika faizinin ise yüzde 38 seviyesinde olmasını bekliyor.

Kuruluş, 2026 yıl sonunda ise enflasyonu yüzde 20, politika faizini yüzde 20 olarak tahmin ediyor.

Bankalara ilişkin yeni hedef fiyat tahminleri

Goldman Sachs, bankalara ilişkin hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini güncelledi.

İşte Goldman'ın Türk bankaları için yeni tahminleri:

  • Akbank için tavsiye “Al” olarak korunurken, hedef fiyat 106 liradan 91 liraya düşürüldü.
  • Yapı Kredi için tavsiye “Al” olurken, hedef fiyat 47 liradan 44 liraya revize edildi.
  • İş Bankası için tavsiye "Nötr"olurken, hedef fiyat ise 16,9 liradan 15,2 liraya indirildi.
  • Garanti BBVA için tavsiye "Nötr"olurken, hedef fiyat da 154 liradan 150 liraya güncellendi.
  • Vakıfbank için tavsiye "Sat"olurken, hedef fiyat ise 20 liradan 21 liraya yükseltildi.
  • Halkbank için tavsiye "Sat" olurken, hedef fiyatı ise 17 liradan 19 liraya çıkarıldı.
