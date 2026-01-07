Goldman, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

Goldman Sachs'in 5 Ocak tarihli raporunda, çekirdek enflasyon göstergelerinin temmuzdan bu yana ilk kez aralıkta kayda değer şekilde zayıfladığına dikkat çekilirken enflasyonda yavaşlamanın da mevsimsel faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

YIL SONUNDA YÜZDE 20 TAHMİNİ!

Beklentilerini koruyan Goldman, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20 olmasını öngörürken, çekirdek enflasyon ivmesinde kademeli gevşemeye dikkat çekti..

Bankanın notunda "Mevsimselliğin belirsizliği göz önüne alındığında, çekirdek enflasyonun 2024 ortasından beri süren ataleti kaybetmeye başladığını gösterip göstermediğini belirlemenin henüz erken olduğu" ifade edildi.

Ekonomistler, yine de bu yavaşlamanın, sıkı para ve maliye politikası duruşu, TL'nin değer kaybındaki son dönemdeki yavaşlama ve daha zayıf büyüme ivmesi ile tutarlı olarak çekirdek enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yıllık enflasyon yüzde 30,9 ile ekonomistlerin yüzde 31 tahmininin altında gelmişti.