Görüntüler İstanbul'dan, sonunda bunu da gördük! Akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonları tuvaletlerini ücretli yaptı. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücret talep edilirken tuvalet girişlerine turnikeler koyuldu. Söz konusu uygulama vatandaşların tepkisi çekerken, bazı akaryakıt istasyonlarının giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astı.

TUVALETLER ÜCRETLİ OLDU

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

'YAKIT ALANLARA TUVALET ÜCRETSİZ'

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İHA

