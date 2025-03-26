"Gözden kaçan detay" diyerek anlattı: "Dosyada eşinin adını gördüm"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun haricinde Murat Ongun, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Buğra Gökçe, Murat Çalık ve Necati Özkan gibi isimler tutuklandı. Erol Mütercimler, Ayşe Barım soruşturmasındaki ayrıntıyı açıkladı. İşte o sözler…

“Ahmet Özer’in tutuklandığında bu operasyonun geleceğini gördük. Sonra Ayşe Barım alındı, orada da soruşturmada şu ifade geçiyordu. Ayşe Barım’ın Necati Özkan’ın eşiyle bir şirket ihale alışverişi olduğu belirtiliyordu. Bakın bu çok kritik bir detaydı.

“NECATİ ÖZKAN’IN EŞİNİN ADINI GÖRDÜM…”

Ayşe Barım dosyasında çok ilginç bir detay vardı. Bunu ben fark ettim kişisel kanalımda da söyledim. Bakın Ayşe Barım tutuklaması bugünler açısından oldukça kritikti. Ayşe Barım’ın şirketiyle ilgili iddialar gündemdeyken Ekrem İmamoğlu’nun en yakınlarından biri olan Necati Özkan’ın eşinin Ayşe Barım’ın şirketlerinden ihale alıp verdiğine dair iddialar dosyada vardı.

EROL MÜTERCİMLER: “BU İŞ İMAMOĞLU’NA GİDER DEDİM”

Bunu gördüğüm anda anladım bu iş, Necati Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu’na gider dedim. Bugün geldiğimiz noktada bunun ne kadar doğru bir çıkarım olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’u çok seviyor. İstanbul onun için bir tutku. Ekrem İmamoğlu da İstanbul’u 3 defa kazanmış bir lider. Bu nedenle siyasette çarpışmaları çok erken oldu. Ekrem İmamoğlu ısrarlı şekilde ilk seçildiğin günden beri Cumhurbaşkanı olmak istiyor.”