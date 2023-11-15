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Gözler asgari ücrete yapılacak zamda! Memur maaşlarına yüzde 50 artış bekleniyor

15.11.2023 19:00 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişi ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Yeni yılda maaşlara yüzde 50 zammın yansıması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili açıklaması, ortaya çıkan enflasyon rakamlarıyla da netleşmeye başladı. Peki, sene sonu enflasyon öngörüsüne göre en düşük memur maaşı ne olacak?

Gözler asgari ücrete yapılacak zamda! Memur maaşlarına yüzde 50 artış bekleniyor

Memur maaş zammına ilişkin gelişmeleri vatandaşlar yakından takip ediyor. Son zamlarını temmuz ayında alan memurlar 2024 Ocak memur maaşına gözünü dikti. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ise enflasyon oranlarıyla alacağı zammı bekliyor.

TRT Haberin haberine göre; Memur ve emeklisinin zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 40,39'luk zam oranı kesinleşti.

Geçtiğimiz aylarda 7'nci dönem toplu sözleşmenin bağıtlandığını belirten AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 15'lik bir artış alacağı ve bir önceki aydan da bir enflasyon farkı alacağı toplu sözleşmede bir madde olarak düzenleniyor. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemelerine baktığımızda da yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir artış alacaklar." dedi.

Peki Ocak ayında en düşük memur maaşının ne kadar olması bekleniyor?

Zengin, "Memur ve memur emeklilerinde yüzde 50 yaklaşık olarak artış gerçekleşmesi durumunda şu anda en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 lira, bu oran yüzde 50 olduğu takdirde 33 bin liraya yaklaşık olarak çıkması bekleniyor." diye konuştu.

Yapılacak artış, memur emeklilerinin maaşlarını da aynı şekilde etkileyecek.

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