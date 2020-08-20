Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Vatandaşlar tarafından günün en çok merak edilen gelişmelerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı oldu. Uzun süredir Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle yeni kararların alınması beklentiler arasında bulunuyor. Bu nedenle Merkez Bankası faiz açıklaması büyük bir önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2020? İşte merakla beklenilen konuyla ilgili tüm detaylar...
Ekonomistlerin yanı sıra vatandaşların da merakla beklediği Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı mı sorusu henüz yanıt bulmadı. Ancak konuyla ilgili Merkez Bankası faiz kararı tahmini yapılmaya devam ediyor. Kararın çok kısa bir süre içinde açıklanması ve piyasaların buna göre şekillenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar arasında yapılmış anketler de araştırılıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün itibarıyla toplanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak konusu 20 Ağustos 2020 tarihinde, yani bugün yanıt buluyor. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap aranıyor. Merkez Bankası faiz kararının 14.00’te açıklanması bekleniyor.
Gerçekleştirilen anketlere göre ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı 2020 beklentileri de değişkenlik gösteriyor. Uzmanlar tarafından yapılan anketler doğrultusunda ekonomistlerin çoğunluğu tarafından faizin sabit tutulması bekleniyor. Sabit faiz beklentisinin yanı sıra düşük ihtimalde bazı ekonomistler tarafından Merkez Bankası faiz artışı olabileceği de tahmin ediliyor. Konu, Para Politikası Kurulunca yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanacak. Merkez Bankası faiz artırır mı konusunda ekonomistler tarafından dile getirilen hakim görüş artış olmayacağı yönünde. Reuters anketine göre anket yapılan 16 ekonomistten 11’i faizin sabit tutulacağını, 5’i de faiz artırılacağını düşündüğünü belirtti.
Merkez Bankası toplantısı faiz kararı ile ekonomistlerin büyük bölümünün beklediği şekilde faizlerde değişikliğe gidilmemesi sonucunun çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Çoğunlukla faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmezken faiz artışı tahminleri de 25 baz puan ile 175 baz puan aralığında farklılaşıyor. Merkez Bankası Haziran ayına dek 9 defa art arda faiz indirdi. Böylece faizi % 24’ten % 8,25’e getirdi. Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda yapılan iki toplantısında ise herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusunun yanıt bulmasına saatler kaldı. Şimdi, yurt içi piyasalar Merkez Bankası'ndan çıkacak karara odaklanmış durumda.
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