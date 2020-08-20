FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Piyasalarda şimdi gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı sonucuna çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne olur tartışmaları devam ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası faiz kararı tahmini…

Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Vatandaşlar tarafından günün en çok merak edilen gelişmelerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı oldu. Uzun süredir Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle yeni kararların alınması beklentiler arasında bulunuyor. Bu nedenle Merkez Bankası faiz açıklaması büyük bir önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2020? İşte merakla beklenilen konuyla ilgili tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Ekonomistlerin yanı sıra vatandaşların da merakla beklediği Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı mı sorusu henüz yanıt bulmadı. Ancak konuyla ilgili Merkez Bankası faiz kararı tahmini yapılmaya devam ediyor. Kararın çok kısa bir süre içinde açıklanması ve piyasaların buna göre şekillenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar arasında yapılmış anketler de araştırılıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün itibarıyla toplanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak konusu 20 Ağustos 2020 tarihinde, yani bugün yanıt buluyor. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap aranıyor. Merkez Bankası faiz kararının 14.00’te açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

Gerçekleştirilen anketlere göre ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı 2020 beklentileri de değişkenlik gösteriyor. Uzmanlar tarafından yapılan anketler doğrultusunda ekonomistlerin çoğunluğu tarafından faizin sabit tutulması bekleniyor. Sabit faiz beklentisinin yanı sıra düşük ihtimalde bazı ekonomistler tarafından Merkez Bankası faiz artışı olabileceği de tahmin ediliyor. Konu, Para Politikası Kurulunca yapılacak değerlendirme sonrasında netlik kazanacak. Merkez Bankası faiz artırır mı konusunda ekonomistler tarafından dile getirilen hakim görüş artış olmayacağı yönünde. Reuters anketine göre anket yapılan 16 ekonomistten 11’i faizin sabit tutulacağını, 5’i de faiz artırılacağını düşündüğünü belirtti.

Merkez Bankası toplantısı faiz kararı ile ekonomistlerin büyük bölümünün beklediği şekilde faizlerde değişikliğe gidilmemesi sonucunun çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Çoğunlukla faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmezken faiz artışı tahminleri de 25 baz puan ile 175 baz puan aralığında farklılaşıyor. Merkez Bankası Haziran ayına dek 9 defa art arda faiz indirdi. Böylece faizi % 24’ten % 8,25’e getirdi. Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda yapılan iki toplantısında ise herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusunun yanıt bulmasına saatler kaldı. Şimdi, yurt içi piyasalar Merkez Bankası'ndan çıkacak karara odaklanmış durumda.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Benzin ve motorine zam yoldaBenzin ve motorine zam yolda
Fiat-Toyota-Nissan-Opel-Peugeot-Seat- ÖTV indirimi var mı?Fiat-Toyota-Nissan-Opel-Peugeot-Seat- ÖTV indirimi var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’
‘Türkiye için bir eksen değişikliği olacak’
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
Dolar düşüşe geçti!
Dolar düşüşe geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Yabancı analistlerden tahminler!
Yabancı analistlerden tahminler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev yatırım şirketi SkyBridge'den altın tahmini: Altın rekor getiren rallisini sürdürecek
Dev yatırım şirketi SkyBridge'den altın tahmini: Altın rekor getiren rallisini sürdürecek
Erdoğan'ın müjdesi altın fiyatlarını düşürür mü? SkyBridge'ın altın yorumu geldi: Altın fiyatlarında rekor geliyor!
Altın fiyatları müjde açıklamasından nasıl etkileniyor?
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
TESK Başkanı Palandöken'den araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği! SGK'dan önemli açıklama...
Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği!
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı
Kayıt süresi 1 Eylül'e uzatıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.