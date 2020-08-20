Gözler bu kararda! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Vatandaşlar tarafından günün en çok merak edilen gelişmelerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı oldu. Uzun süredir Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle yeni kararların alınması beklentiler arasında bulunuyor. Bu nedenle Merkez Bankası faiz açıklaması büyük bir önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2020? İşte merakla beklenilen konuyla ilgili tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Ekonomistlerin yanı sıra vatandaşların da merakla beklediği Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı mı sorusu henüz yanıt bulmadı. Ancak konuyla ilgili Merkez Bankası faiz kararı tahmini yapılmaya devam ediyor. Kararın çok kısa bir süre içinde açıklanması ve piyasaların buna göre şekillenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar arasında yapılmış anketler de araştırılıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün itibarıyla toplanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak konusu 20 Ağustos 2020 tarihinde, yani bugün yanıt buluyor. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap aranıyor. Merkez Bankası faiz kararının 14.00’te açıklanması bekleniyor.