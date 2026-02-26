Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Binlerce emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde... Emeklilerin yılda iki defa aldığı bayram ikramiyesine ilişkin yeni çalışma Meclis'e gelmek için gün sayıyor.

İlk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 3 bin, 2025'de ise yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl ramazan bayramında verilecek ikramiyelerin yükseltilmesi için AK Parti Grubu çalışma yapıyor. Teklifin pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulması hedefleniyor.

ARTIŞ İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

Edinilen bilgiye göre 17 milyon 783 bin emekliye verilen ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre etki analizi yapılıyor.

YÜZDE 25'LİK ZAM ÖNERİSİ

Etki analizlerinin yapıldığı çalışmada, genel kanaatin yüzde 25'lik bir zam yapılarak 4 bin lira olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılması yönünde.

"İHTİYAÇ SAHİBİNE VERİLMELİ"

AK Parti kaynakları, herkesin aynı ikramiyeyi almasının doğru olmadığını belirtiyor. Yüksek emekli maaşı alan ile en düşük emekli maaşı alan arasında bir ayrım olması gerektiğine dikkat çekiliyor. "İhtiyaç sahibine verilmeli" deniliyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AK Parti Grubu ve ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmayı sunacak. Yapılacak artışa karar verilmesinin ardından ikramiyeleri artıracak düzenleme deprem konutlarıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı mali torba kanun teklifine eklenecek.

DEPREM KONUTLARI İÇİN TAPU MÜJDESİ

Torba kanun teklifinde ayrıca deprem konutlarıyla ilgili de bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim sağlanması ve 484 bin lira ödendiğinde tapu verilmesinin önü açılacak.

Mevcut durumda ödemeler bitmeden tapu verilmiyor.

