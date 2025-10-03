Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Enflasyon beklentileri aştı, umutları azaltan açıklama 'İşler yolunda gitmiyor'

Eylül enflasyonu yüzde 3,23 olarak açıklandı. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinde ise yüzde 2,47 tahmini gelmişti. ENAG'ın enflasyonu ise yüzde yüzde 3,79 olarak açıklandı. TÜİK ve ENAG arasındaki uçurumun kapanması dikkat çekti.

Eylül enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesi sonrası gözler 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu'na çevrildi. 11 Eylül'deki toplantısında 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çeken Merkez Bankası, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir"

14 AYIN ARDINDAN BİR İLK!

14 aydır düşüşte olan enflasyonun bu ay yükselişe geçmesi ise ekonomi dünyasında yankı uyandırdı. Şöyle ki, 2026 yıllık enflasyonunun gerçekleşmesi için her ay ortalama yüzde 1,33 oranında enflasyonun gerçekleşmesi gerekiyor. 2025 hedefine ulaşılabilmesi için ise baz etkisi çıkıldığında her ay ortalama enflasyon oranının yüzde 0,4533 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor.



23 EKİM'DE FAİZ YÜKSELECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın 3. Enflasyon Raporu'nda ara hedefler de belirlenmişti. Buna göre, 2025 için yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon tahmini, ara hedef olarak korunmuştu.



Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, SZC TV'deki yayında Başkan Karahan'ın New York'ta yatırımcılar ile buluştuğunda şahin konuştuğunu kaydetti. Eryılmaz, "Bu durumda faiz indirim umutları azalabilir. 23 Ekim'de faiz kararı var. Merkez Bankası pas geçebilir hatta faiz artırabilir" dedi.



"KESİNLEŞTİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Ekonomist İris Cibre, şu cümleleri kurdu:



"2026'da 16% Hedefine ulaşmak için her ay ortalama 1.33% enflasyon gelmeli

Ama, önümüzde Ocak ve Şubat var, YDO lar ve ÖTV ile gelecek zamlar

Ücretler

Yıllık kira kontratları

Kısacası, 2026 hedefi de, 2024 gibi suya düştü (zaten düşmüştü, kesinleşti diyelim)

2026'yı da 25% seviyelerinde takılmış ve merkez faiz indirebilir mi indiremez mi diye tartışmaya devam ederek geçireceğiz gibi görünüyor..."



"İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"

Verilere dikkat çeken ekonomist Hayri Kozanoğlu ise dezenflasyon programında işlerin yolunda gitmediğini belirterek "Eylül enflasyonu yüzde 3,23 gibi yüksek çıktı. 2025 sonu yüzde 30’un altı enflasyon hedefi de suya düştü. Eğitim,gıda ve giyim-ayakkabı mevsim gereği enflasyonu yukarı çekti. Kısaca dezenflasyon programında işler yolunda gitmiyor"