Gözler Merkez Bankasında! Kritik toplantı bugün yapılıyor

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri akşam saatlerinde görüşecek. Öğleden sonra planlanan toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Reuters'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavcıoğlu ile görüşmüştü. Ancak görüşmeye ilişkin hem Cumhurbaşkanlığından hem de Merkez Bankasından açıklama yapılmamıştı. Öte yandan bugün TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı.



