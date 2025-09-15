FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gözler o güne kilitlendi! Fed'in kararı öncesi Trump'tan açıklama: "Fırlayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceden 'Çok geç' lakabını taktığı FED Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını tekrar etti. Çarşamba gününü işaret eden Trump faizin %25 baz puan indirilmesini talep ederken aksi bir durumda ise konut piyasasının fırlayacağını belirtti.

Gözler o güne kilitlendi! Fed'in kararı öncesi Trump'tan açıklama: "Fırlayacak"

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Çarşamba günkü faiz toplantısını işaret eden Trump, faizin indirilmesini talep ediyor.

Gözler o güne kilitlendi! Fed in kararı öncesi Trump tan açıklama: "Fırlayacak" 1

"FAİZİ İNDİRMELİ, KONUT PİYASASI FIRLAYACAK"

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

Gözler o güne kilitlendi! Fed in kararı öncesi Trump tan açıklama: "Fırlayacak" 2

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Holding firmasında hareketlilik kameradaCan Holding firmasında hareketlilik kamerada
Çin'de konut fiyatları düşmeye devam ediyorÇin'de konut fiyatları düşmeye devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
faiz abd konut trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.