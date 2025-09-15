Gözler o güne kilitlendi! Fed'in kararı öncesi Trump'tan açıklama: "Fırlayacak"

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Çarşamba günkü faiz toplantısını işaret eden Trump, faizin indirilmesini talep ediyor.

"FAİZİ İNDİRMELİ, KONUT PİYASASI FIRLAYACAK"

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır