FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın 1100 lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı! Yatırımcılar dikkat! Yeni rekorlar mı gelecek?

Gram altın 1100 lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı! Yatırımcılar dikkat! Yeni rekorlar mı gelecek?

27.12.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altında akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik rekor getirdi. Gram, tarihte ilk kez bin 100 lira seviyesini aştı. Yatırımı altında olanlar ve altın almak isteyenler ise bundan sonra ne olacağını merak ediyor. İşte yatırımcıları yakından ilgilendiren son gelişmeler...

Gram altın 1100 lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı! Yatırımcılar dikkat! Yeni rekorlar mı gelecek?

2022 yılına hızlı yükselişlerle başlayan altın yatırımcılarını uzun bir süre sevindirdikten sonra durağan pozisyona geçmişti. 2022'nin son günlerinde yine bir kıpırdama yaşayan gram altın bir önceki 1093 liralık rekorunu geliştirerek 1100 seviyesine çıktı ve tarihin en yüksek seviyesini görmüş oldu.

iStock-969575406 (1)

YENİ YILDA ALTINI NELER BEKLİYOR?

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, “Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor. Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay. O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın bin 110-120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

iStock-969575436

YENİ YILDA YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Altın bozduracaklara ekranlardaki fiyatlara kanmamaları yönünde uyarı yapan ünlü uzman İslam Memiş, "Altın ve gümüş 2022'de manipüle edildi, değerinin altında kaldı, en az 6 ay bekleyebiliyorsan altın ve gümüş tarafında paranı değerlendirebilirsin. Dolar değer kazandığı zaman gram altın ve gram gümüş zaten yükseliyor. Buna onslar da dahil olduğunda çarpı iki. 2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023'te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok" şeklinde değerlendirmede bulundu.

gram11

GRAM ALTINDA REKOR

Gram altın fiyatlarındaki hareketlilik akşam saatlerinde hızlandı. 1100 seviyelerini hızla tırmanan gram 1108 seviyesine çıkarak bir ilki gerçekleştirdi. Saat 22.00 itibarıyla gram altının fiyatı ise 1092 seviyelerinde seyretti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 bin 317 işçi alınacak! Kura tarihine dikkat11 bin 317 işçi alınacak! Kura tarihine dikkat
Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosuMemur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu
Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çektiZincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Gram altın için yeni perde açılıyor: Alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.