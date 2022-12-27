Gram altın 1100 lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı! Yatırımcılar dikkat! Yeni rekorlar mı gelecek?

2022 yılına hızlı yükselişlerle başlayan altın yatırımcılarını uzun bir süre sevindirdikten sonra durağan pozisyona geçmişti. 2022'nin son günlerinde yine bir kıpırdama yaşayan gram altın bir önceki 1093 liralık rekorunu geliştirerek 1100 seviyesine çıktı ve tarihin en yüksek seviyesini görmüş oldu.

YENİ YILDA ALTINI NELER BEKLİYOR?

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, “Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor. Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay. O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın bin 110-120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ YILDA YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Altın bozduracaklara ekranlardaki fiyatlara kanmamaları yönünde uyarı yapan ünlü uzman İslam Memiş, "Altın ve gümüş 2022'de manipüle edildi, değerinin altında kaldı, en az 6 ay bekleyebiliyorsan altın ve gümüş tarafında paranı değerlendirebilirsin. Dolar değer kazandığı zaman gram altın ve gram gümüş zaten yükseliyor. Buna onslar da dahil olduğunda çarpı iki. 2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023'te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok" şeklinde değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTINDA REKOR

Gram altın fiyatlarındaki hareketlilik akşam saatlerinde hızlandı. 1100 seviyelerini hızla tırmanan gram 1108 seviyesine çıkarak bir ilki gerçekleştirdi. Saat 22.00 itibarıyla gram altının fiyatı ise 1092 seviyelerinde seyretti.



