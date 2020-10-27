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Gram altın 500 TL'yi aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ve ardından bu haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları bugün tarihi zirveyi yenileyerek 500 TL'yi aştı.

Dolar/TL 'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından gram altın da rekor kırarak 500 TL'yi aştı.

Gram altın şu sıralar 502,17 liradan işlem görüyor.

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 72 artış kaydederken 11 aydır yükselişine devam etti.

Küresel piyasalarda ise altının onsunun gerilediği görülüyor.

Altının onsu ABD'de teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve doların güçlenmesiyle 1.900 dolar seviyesine kadar geldi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
YIL SONU 550-600 ARASI BİR ŞEY BEKLİYORUM DAHA DA ERKEN OLABİLİR UZMANMIŞ BİLMEM NEYMİŞ ALAYI YALAN DOLAN KİMSEYE İNANMAYIN ALTIN ASLA İNMEZ...!!!
aynen öyle uzmanlar da çıkcak diyor annem 460ken aldı o kdr dalga geçtim ne 500ü 600ü diye bozdur diye iyiki beni dinlememiş
bizene maasimizi dolarlami aliyoruz
@ismailsel evet maaşını dolarla almazsın ama her şeyi dolara göre ödersin dolar yukselmiyor turk lirası duşiyor maaşın her geçen gün eriliyor .
önemli değil ne de olsa maasimizi altınla almıyoruz
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