Gram altın 500 TL'yi aştı

Dolar/TL 'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından gram altın da rekor kırarak 500 TL'yi aştı.

Gram altın şu sıralar 502,17 liradan işlem görüyor.

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 72 artış kaydederken 11 aydır yükselişine devam etti.

Küresel piyasalarda ise altının onsunun gerilediği görülüyor.

Altının onsu ABD'de teşvik paketine ilişkin belirsizlik ve doların güçlenmesiyle 1.900 dolar seviyesine kadar geldi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

