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Gram altın alanlar sosyal medyadaki bu videoyu konuşuyor! Altınları tek tek paketinden çıkarıp tarttı sonuç herkesi şoke etti…

26.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Altın alırken dikkat! Sosyal medyada yer alan videoda bir kuyumcu sertifikalı olarak satılan 100 gram altını test etmek için ambalajından çıkardı ve hassas teraziye koydu. Tarttığı altın olması gerekenden eksik çıktı. Durum böyle olunca da bu video sosyal medyada hızla yayıldı. Gram altınlarla ilgili de akla gelen pek çok soru oluştu. Peki altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Gram altındaki o tuzağa dikkat! Altın uzmanları anlattı. İşte detaylar…

Gram altın alanlar sosyal medyadaki bu videoyu konuşuyor! Altınları tek tek paketinden çıkarıp tarttı sonuç herkesi şoke etti…

Toptancıdan aldığı gram altınları ambalajından çıkardı. terazideki ağırlık olması gerekenin altında kaldı. Sertifikalı külçe altınların ambalajında, küpe, bilezik ve diğer tüm altın takılarının etiketinde hangi ayarda ve hangi gramda olduğu yazıyor. Ancak aldığınız ürün belki de sandığınız ayarda ve gramda olmayabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? İşte cevabı…

SOSYAL MEDYADAKİ GRAM ALTIN TESTİ İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Kuyumcunun gram altın testi izleyen herkesi şaşırttı. Sosyal medyada bir kuyumcu paketli gram altınları paketlerinden çıkararak tarttığı bir video çekti. Videoda “Tek tarafından kesilmiş yani bunu incecik makasla kestik 100 adet yarım gram altın da burada var. 6 tane 100 adet yarım gramı kesiyoruz yarım gram altın oynuyor” ifadelerini kullandı. Yani paketinden çıkardığı gram altınlarda eksik vardı.

“100 GRAM DA YARIM GRAM FİKS OYNUYOR”

Sosyal medyada binlerce kez izlenen videoyu bir kuyumcu kaydetti. Kuyumcu videoda paketli gram altında yaşadıkları sorunu tek tek anlatarak “Şimdi terazi sıfır. 49.75 – 49,76. Bu herhalde 5’nci 6’ncı 100 kestiğimiz paket. Hadi diyeceksiniz terazi oynar. Farklı bir teraziye oraya döktüm. Aynı rakamı burada da veriyor. 50 gramda 25 cm, 100 gram da yarım gram fiks oynuyor” dedi. Videoyu izleyen herkesin aklında aynı sorular oluştu.

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KUYUMCUDAN ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Altın alırken gramlarda yaşanan sorunlarla ilgili şüpheler üzerine ATV Haber’e konuşan kuyumcu Anet Miraşoğlu “Satın alırken sertifikası olmasına dikkat ediniz. 22 ayarda 916 yazar, 14 ayar ürünlerde de 585 damgası olmak zorunda. Ayar kontrolü yapılmalı. X-ray cihazları bulunmalı. X-Ray cihazı varsa görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Altın piyasası uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol ise altın alırken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekerek “Farklı firma markaları olabiliyor. Bu markaların gram farklıları ve santim farklılıkları yaşanabiliyor. Önemli her santim önemli. alırken ölçtürmek lazım. Teraziye atılmasında fayda var. Eksik santim varsa ortada eksik santim üzerinden hesaplama yapılır tabi ki… Terazinin sıfır olması ve kalibre edilmiş olması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

ÇOKLU ALTIN ALIMLARINDA MUTLAKA TARTTIRIN!

Kuyumcu jargonunda santim 1 gramın altında kalan ağırlığa deniyor. Farklarda, ağırlık farkları da genelde bu noktada ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu yüzden özellikle çoklu alımlarda altını tartarak almanın çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.

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