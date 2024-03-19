Gram altın, çeyrek altın alacaklar dikkat! Serbest piyasa ile Kapalıçarşı altın fiyatları hesabı karıştı: 250 liraya kadar yükseldi

Güvenli liman altın seçim öncesinde yatırımcıların bir kez daha sığınağı oldu. Bir yandan dolar/TL kurunun 32 lirayı aşması diğer yandan ons altın fiyatının da rekor seviyelere kadar hızlıca yükselmesi ile gram altın, çeyrek altın fiyatları tarihi zirvelerini görmüştü. Hem kuyumcular hem de Darphane vatandaşın altın talebine yetişemeyip çift vardiyaya geçerken, altın fiyatları arasındaki makas da gün geçtikçe açıldı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 2 bin 244 TL civarındayken Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları 2 bin 485 TL’yi aşmış durumda.

Dünya’nın aktardığına göre, uzmanlar Kapalıçarşı’da kuyumcu esnafı, altın ithalatındaki kotanın kaldırılmasını ve Darphane’nin randevuyla aynı gün veya ertesi gün ürün teslim etmesini istiyor. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasında altının kilogramında fiyat farkının 5 bin 300 dolara kadar çıktığını belirten uzmanlar, ithalat kotası ve Darphane ürünleri ile ilgili sorunlar çözülmezse bu farkın artabileceği uyarısını yapıyor.

Mart ayı ile birlikte vatandaşın altın talebinde patlama olduğunu söyleyen uzmanlar, buna sebep olarak enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesini ve dolar kurunda seçimden sonra bir yükseliş beklentisinin hakim olmasını gösteriyor.

“ALTIN İTHALATINDA KOTA KALKMALI”

Asıl sorunun altın ithalatına kotanın konulmuş olmasından kaynaklandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu farkın kapanması için 15 günlüğüne de olsa bu kota kaldırılabilir. 5 bin 300 dolarlık bu fark bir anda bin dolara, 500 dolara hatta 200 dolara kadar gerileyebilir ve fiyat istikrarı olur. Böyle olunca yaklaşık 2 bin 250 lira olması gereken fiyat 2 bin 480 lira düzeyine çıkmış durumda” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KUYUMCU 10 GÜN BEKLİYOR

“Döviz talebinde önemli bir artış yok. Vatandaş daha çok altın alımı için geliyor. Darphane ürünleri de bulunamıyor” diyen Yıldırımtürk, “Darphane üretiminde aksamalar var, daha önce randevu alıyorduk ve elimizdeki altınlar verip ertesi gün istediğimiz ürünü temin alabiliyorduk. Şimdi 1 hafta 10 gün sonra teslim yapılmaya başlandı. Fiyat farkının bu kadar yüksek olduğu dönemde kuyumcular Darphane’de altınını bir hafta on gün tutmak istemiyor” ifadelerini kullandı.







