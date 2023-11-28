Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Kasım 2023 Salı rekor kıran gram altında son durum!

Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 1.875 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş atın fiyatlarının bir daha bu seviyeye gelemeyebileceğini belirterek uyarıda bulundu. İşte 28 Kasım 2023 Salı günü am, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

"BİR DAHA BU SEVİYEYE GELEMEYEBİLİR"

Gram altın haftanın ilk işlem gününde 1.875 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Uzman isim altın fiyatlarının bir daha bu seviyeye gelemeyebileceğini ifade etti:

"Ons altın piyasasında 2.000 dolar barajı aşılmış durumda. Altın fiyatları adeta 2.000 doların üzerine yerleşecek ve yukarı yönlü momentumunu sürdürecek gibi bir izlenim oluşuyor. 2024 yılında ise 2.350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Olası düşüşlerde ve geri çekilmelerde ise 1960 dolar destek seviyesi önem arz ediyor. Bu senaryo, yıl sonuna kadar güncelliğini koruyacak gibi görünüyor. Üst kısımda, 2030 ile 2045 dolar arasındaki bölgeyi dikkatle izleyeceğiz. Orta ve uzun vadeli perspektifte, ons altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam edeceğini ve 2024 yılında 2000 dolar seviyesinin dip fiyat olarak belirleneceğini öngörüyoruz. Ardından, ons altının fiyatlarındaki yukarı yönlü momentumun devam edeceğini öngörüyoruz."

Gram altına da değinen uzman konuşmasını şöyle sürdürü:

"Gram altın tabela fiyatında 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın tabela fiyatında 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altında aralık ayında takip edeceğimiz bant aralığı 1.900-2.000 lira arası olacak. Yani 1.800'lü rakamları aralık ayı itibarıyla göremeyeceğiz. Altın borcu olan, altın almayı düşünen veya uzun vadeli altın yatırımı planlayan kişilerin de artık bu rakamlara alışması gerekiyor. 24 Aralık-1 Ocak'ta ise artık 2.000 lira üzerine doğru kırılacağını 2.150, 2.250, 2.350, yılın yarısında 2.500, yılın ikinci yarısında 2.700 gibi rakamları göreceğiz. Uzun vadede altın yatırımcısı gene kazanmaya devam edecek. "

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (28 KASIM 2023 SALI)

Altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.874,24 liradan alınıyor, 1.874,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 12.350,00 liradan alınıyor, 12.447,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.194,00 liradan alınıyor, 6.249,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.088,00 liradan alınıyor, 3.125,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.176,74 TL alış, 12.413,14 TL satış fiyatından el değiştiriyor.





