Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 651 TL’den alınan çeyrek ziynet 656 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 656 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 0,69 düşüş ile 404,40 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 404,20 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 404,40 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.664 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.685 TL’den, 368,60 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 372,60 TL’den, 2.603 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.623 TL’den, 1.302 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.312 TL’den, 404,20 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 404,40 TL'den ve 651 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 656 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisi ile altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu ve dolar kurundaki gerilemenin ise yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. Analistler bugün için yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında da Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 18.40 doların da direnç konumunda olduğunu belirtildi.
Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 artışla 154,8 seviyesinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, şubatta ekonominin 6 ay içinde yeniden büyüme trendine gireceği beklentileri ile geçen aya göre 9,4 puan artarak 71,2 puana yükseldi.
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