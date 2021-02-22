Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 22 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 661 TL’den alınan çeyrek ziynet 666 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 666 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 2,98 yükseliş ile 410,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 410,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,70 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.705 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.726 TL’den, 375 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 379 TL’den, 2.644 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.664 TL’den, 1.322 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.332 TL’den, 410,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,70 TL'den ve 661 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 666 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine dair endişelerle yükselen risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Analistler bugün gün içinde ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi. Aynı zamanda teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğu kaydedildi.
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