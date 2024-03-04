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Gram altın, çeyrek altın... Rekor üstüne rekor! Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı: ‘Gümüşün desteklemediği bir altın rallisi beklemeyelim’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 11:44
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Gram altın fiyatı haftanın ilk gününde rekor seviyeyi gördü. Ons altın fiyatı ise 2 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Çeyrek altın fiyatları da 3.665 liraya yükseldi. Piyasalar hareketli bir haftaya 'merhaba' derken dikkat çeken bir 'altın' kulisi geldi. Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ Anadolu'daki iş insanlarının altına yatırım yaptığını belirtti. Altın fiyatları tahmini için ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu 'gümüş fiyatları'na dikkat çekti.

Gram altın, çeyrek altın... Rekor üstüne rekor! Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı: ‘Gümüşün desteklemediği bir altın rallisi beklemeyelim’

Altın fiyatları, geçen hafta ABD ekonomisindeki zayıflamanın Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirmesinin ardından Pazartesi günü iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Bugün altının ons fiyatı gün içinde 2.088,31 doları gördü.

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PERŞEMBE VE CUMA’YA DİKKAT!

Powell'ın bu hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı sunumlarda faiz indirimi için aceleye gerek olmadığı mesajını tekrarlayacağı beklentilerine rağmen ons altın şu sıralar 2.084 dolar seviyesinden değerleniyor.

Marex analisti Edward Meir, "Altın için temel etken faiz oranı cephesinde neler olacağıdır. Cuma günü altında bir yükseliş gördük çünkü ABD'den gelen bir dizi makro açıklama, anlatıyı Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha erken düşürebileceği yönüne taşıdı" dedi.

Piyasalar bu hafta Fed'in Çarşamba günü açıklanacak Bej Kitap raporunu ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecekler.

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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın fiyatı günü yüzde 2,4 primle 2 bin 102 liradan tamamladı. Altının gramı, haftaya da yükselişle başladı ve rekor kırdı. 2.131 lirayı gören altının gram fiyatı şu sıralar 2.107 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.665 liradan, Cumhuriyet altını 14.994 liradan satılıyor.

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“ANADOLU’DAKİ İŞ İNSANLARI ALTINA YATIRIM YAPIYOR”

Altın için kulis bilgisini paylaşan Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ Anadolu'daki iş insanlarının altına yatırım yaptığını belirtti.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ise o iddia için, “Hatalı bir tercih değil. Likit enstrüman. Ama aynı şekilde mesela fiziki altın yerine gidip altın fonu da alabilirsiniz. Piyasanın içinde kalır, istediğiniz an satabilirsiniz. Çok eski yöntemlerde ısrar etmenin manası yok. Altın her şeyden daha fazla değer kazanacak düşüncesiyle altın alıyorsanız bunu da fon üzerinden alarak yapabilirsiniz. Fiziki altında çok ciddi alım-satım farkı var. Yüzde 2-3. Yatırım fonu alırsanız bundan da kurtulursunuz” ifadelerini kullandı.

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ALTIN ALMAK İSTEYEN GÜMÜŞE BAKSIN

Altın fiyatlarına ilişkinse Ağaoğlu, “Altın fiyatı için birkaç noktaya birlikte bakmak lazım. Amerikan tahvilleri, Amerikan hisse senetleri ve dolardaki gelişmeler. Bir de gümüşteki gelişmeler. Benim altın ve gümüşten oluşan AGU paritesi 90'ın üzerinde. Demek altın gümüşe göre değerli. Bu da şunu söylüyor: Gümüşün desteklemediği bir altın rallisi beklemeyelim! Altın gittiğinde gümüş eğer peşine takılmıyorsa altının kendi başına gümüşten ayrılıp yukarı gitmesi çok zor” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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