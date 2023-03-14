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Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Bugün saat 15.30'da açıklanıyor: Tahminler değişti! Yüzde 3,8...

14.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ABD’li bankaların iflas açıklaması ile 1.5 ayın zirvesine çıktı. Ons altın desteğini alan gram altın fiyatı 1.167 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları için bir başka kritik haber 15.30'da ABD’den gelecek. Piyasadaki hareketlilik ile altın tahminleri dedeğişti. Citi, tahminini yüzde 3,8 artırarak 1900 dolar seviyesine yükseltti. Piyasa uzmanı İslam Memiş ise altının gram fiyatı için o seviyeleri işaret etti. İşte güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı.

Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Bugün saat 15.30'da açıklanıyor: Tahminler değişti! Yüzde 3,8...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalarla düşüşe geçmişti. Piyasalarda 22 Mart’ta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gidilmesi olasılığı yüzde 80’e çıkarken Altın ise tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin baskısıyla 1.810 dolara geriledi. Ancak altın fiyatlarında ABD’deki banka iflaslarının ardından 3 Şubat sonrasında en yüksek seviyeye görüldü. Ons altın 1918 dolara çıkarken, gram altın fiyatı ise 1.185 liralık rekoruna daha da yaklaşarak 1.167 liraya yükseldi. Şu sıralar ise ons altın 1907 dolar, altının gram fiyatı ise 1.161 TL seviyesinde bulunuyor.

14 Mart 2023 Salı günü çeyrek altın fiyatı 1.897 TL, Cumhuriyet altını 7.913 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.137 TL’den değerleniyor.

ALTIN

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

SVB nin tahvil pozisyonlarındaki kaybını karşılayacak teminatı bulamaması ve hisse satması müşterilerin bankadan yüklü çıkış yapmasına ve nihayetinde de bankanın iflasına sebep oldu. Piyasalar 2008’de yaşanan krizi hatırlayarak buna benzer bir sürecin yaşanması olasılığına karşı panikledi ve risk iştahı düştü. Güvenli liman olan altına talep arttı.

Altının yükselişinin önünü açan bir diğer gelişme ise Fed’in bankacılık sisteminde yaşanan bu süreci kontrol altına almak için faiz artışına ara vereceği düşüncesi oldu. Piyasalar hem sürecin dikkatle takip edilmesi hem de ekonomide yavaşlama riskinin bu gelişme ile daha da artması karşısında Fed’in bir süre beklemede kalacağı görüşünde.

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ABD ENFLASYONU ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

Günün en önemli verisi olan ABD tüketici fiyatları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD enflasyon rakamları, faiz beklentilerini netleştirmesinde ve altının fiyatlamasında belirleyici olacak.

Ülkede tüketici fiyatları en son aylık yüzde 0,5 artışla yıllık yüzde 6,4 seviyesine geldi. Piyasalarda bu kez beklenti aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 6,0 artış olacağı yönünde oluştu.

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ABD’Lİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Yatırımcılar piyasalardaki bu hareketliliğe karşı altın fiyatları tahminlerini araştırmaya devam ederken ABD'li banka Citigroup’tan 2023 için yeni bir tahmin yapıldı. Dev banka altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1900 dolar/ons seviyesine yükseltti.

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“GERİLEME KALICI DEĞİL”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Powell’ın inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini vermesine dikkat çekiyor. Bu bağlamda güçlenen Dolar endeksinin 107,0 seviyesine kadar yükselebileceğini söylüyor. Memiş, doların değer kazanmasıyla, altın fiyatındaki düşüşün devam edebileceğini ve 1.788 dolar seviyesini takip edeceğini belirtiyor. Bu doğrultuda, güçlü destek seviyesi olarak gördüğü 1.780-1.790 doların dip seviyesi olabileceğini ifade ediyor. Buna gerekçe olarak da Fed nedenli gerilemeyi kalıcı olarak görmediğini kaydediyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, ülkelerde enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini, önden yüklemeli agresif faiz artırımlarının çok da işe yaramadığını düşünüyor. Bu yüzden de altının destek bulmaya devam edebileceğine inanıyor. Bu kapsamda Memiş, orta ve uzun vadede altının ons fiyatının 2.000 dolar – 2.250 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Uzman isim bunun sebebini ise altının ons fiyatının değerinin altında kalmaya devam etmesi ve bunun da toparlanmanın hızlı olmasına neden olabileceğine bağlıyor.

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İslam Memiş, gram altın için de tahminde bulundu. Uzman isim kısa vadede gram altın tarafında 1.100 TL ile 1.150 TL aralığını takip ettiğini söylüyor. Ancak, ons bacağında beklediği yükselişin de desteğiyle gram altının, Haziran sonrasında 1.450 TL – 1.500 TL seviyelerine kadar yükselebileceğini öngörüyor.

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