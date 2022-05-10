Gram altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanlar tek tek yorumladı…

Son dakika: ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2022 sayısında, Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler olduğunu bildirdi. Raporda, yakın vadede savaş ve ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratmasının ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin görünümün ise iyileşmesine rağmen belirsizliğini koruduğu belirtilen raporda, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin de finansal koşullar ve ekonomik faaliyet için risk oluşturduğu vurgulandı.

Fed'in raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanacak olumsuz sürprizler, özellikle ekonomik faaliyetteki düşüşün eşlik etmesi durumunda finansal sistemi olumsuz etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı ifade edildi.

ONS ALTIN

Piyasalarda bu gelişmeler etkisini sürdürürken, altın fiyatları güçlü doların altın üzerinde oluşturduğu baskıya karşılık ABD tahvil getirilerinin gerilemesinden destek buldu. Dün satış baskısı etkili olan ons altın günü yüzde 1,57 oranında değer kaybı ile 1853 dolardan tamamladı. 1877 dolar seviyesinin üzerinde tutunamayan ons altın için analistler kısa vadeli göstergelerin yeniden zayıfladığını ifade ederken 1850 doların takip edilmesi gereken seviye olduğunu dile getirdiler. Geçtiğimiz hafta tepki alımlarının geldiği yer olan bu desteğin kırılması durumunda ise ons altın fiyatlarında gevşeme eğiliminin hızlanacağı kaydedildi. Ons altın fiyatı şu sıralar 1864 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Haftanın son işlem gününde yüzde 0,61 oranında değer kaybeden gram altın ise günü 899.67 TL’den tamamladı. Son günlerde dar bantta hareketler sergileyen altının gram fiyatı için kısa vadede ‘güç kazanımı’ değerlendirmesi yapıldı. Gram altın 10 Mayıs Salı günü 905 lira seviyelerinde bulunuyor.

GLOBAL EKONOMİNİN TOPARLANMAMA RİSKİ ARTIYOR

Alan Yatırım halihazırda yüksek tansiyonun altını yukarı taşıma eğilimi bulunduğuna dikkat çekerken, ABD ve AB tarafında gelen ek yaptırımların ve diğer ülkelerce bu yaptırımlara katılım gösterilecek olmasının global ekonominin toparlanmama riskini yükselttiğini düşünüyor. Hatırlanacağı üzere G-7 ülkeleri Rus petrolünün ithalatına kısıtlama getirilmesi konusunda anlaşmış ve olası ek yaptırımlar güç kazanmıştı. Alan Yatırım teknik olarak yaptığı değerlendirmede, ons altının orta vadede düşüş trendini sürdüğünü ifade etti.

SAVAŞ CEPHESİ GELİŞMELERİNE, DOLAR ENDEKSİNE VE TAHVİL FAİZLERİNE DİKKAT

G7 ülkelerinin Rusya’dan petrol almayı durduracakları açıklamasına değinen İntegral Yatırım, bu gelişme ile birlikte 104 seviyesine yükselen Dolar Endeksinin son 20 yılın en yüksek noktasında bulunduğuna işaret etti. 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 3,13 olması, altın onsuna baskı olarak değerlendirildi.

GRAM ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ TRENDİ BEKLENMİYOR

Ahlatcı Yatırım ise gram altını yorumlarken, kurdaki yaşanan yükselişle 900 TL bandının görüldüğünü hatırlattı. Bugün kur ve ons altında geri çekilmenin sınırlı olacağını düşünen aracı kuruluş, 900 TL altında altın fiyatlarının alım fırsatı vermeye devam edebileceğini ifade etti. Ahlatcı Yatırım yükselişlerde ise trend oluşturacak kadar güçlü bir hareket beklemiyor.



