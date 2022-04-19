Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan tahmin! Mayıs sonuna kadar...

Tüm dünyada yükselerek on yılların rekorunu kıran enflasyon, durgunluk riski ve Rusya-Ukrayna savaşı güvenli liman olan altın talebini artırıyor. Çin’de koronavirüs vakalarının artması ile yeni karantina dönemi başlarken, Rus gazına yönelik olası bir AB ambargosu da enflasyon piyasalarda endişe oluşturuyor. Bu durum, artan maliyetlere karşı altının cazibesini artıran başka faktörler olarak görülüyor.

FED’DE 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SESLERİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri sürerken şahin açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti.

Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu bildirdi.

ONS VE GRAM ALTIN

Tüm bu gelişmelerle altının ons fiyatı şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, geçen haftayı yüzde 1,4 primle 1973 dolardan kapatmasının ardından dün 5 haftanın zirvesine çıktı. Ons altın dün 2000 dolar sınırına yaklaşırken bu sabah 1977 dolardan değerleniyor.

2022’ye 780 TL’den başlayan gram altın, 8 Mart’ta 955 TL’ye yükselerek 2022 ilk çeyreğin en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise 900 TL’lere sert şekilde geri çekilmişti. Altının gramı dün ons tarafındaki yükselişten destek bularak 940 lirayı aşmasının ardından günü 934 liradan kapattı. Bu sabah ise 929 lira seviyelerinde bulunuyor.

“GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR”

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri araştırırken analistlerden kritik açıklamalar art arda geldi. Ekonomist’te yer alan haberde, ons altının jeopolitik risklerdeki artışla beraber yükselişini sürdürdüğünü ve son dönemde özellikle resesyon endişesinin artmış olmasının piyasalarda güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemeye devam ettiğini söyleyen ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, ons altın fiyatında 1.960 dolar bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe yükselişin devam edeceğini öngördü.

Çayırlı, ons ve gram altına yönelik analizinde şunları kaydetti:

“ABD tahvil faizlerinin, dolar endeksinin ve ons altının beraber yükseliyor olması piyasadaki dengesizliğinin net göstergesi. Buna benzer ekonomik durgunluk zamanlarında enflasyondan koruma aracı olarak da kullanılan ons altına yatırımın da ilerleyen süreçte yükselişe geçtiğini görebiliriz. Teknik anlamda 1.900-1.960 dolar arasında oluşan ikili dip formasyonun üzerinde kalındığı müddetçe yukarı alanda yükseliş eğilimi 2.020 dolar seviyesine doğru devam edebilir. Jeopolitik risklerde azalma olmazsa para politikalarındaki yol haritasının belirlenmesi ve piyasaların buna ekstra bir aksiyon varması durumunda ons altın fiyatında geri çekilme yaşanabilir. Gram altın tarafı için 930 TL seviyesi ilk direnç bölgesine oluştururken 938 TL seviyesi bir sonraki direnç bölgesi oluşturmuş durumda. İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görülebilir. Ancak ons altına benzer bir şekilde jeopolitik riskler ve resesyon algısında bir azalma meydana gelirse gram altın fiyatlarında satış baskısının ön plana geçmeye olasılığı da var.”

TREND BOZULUR MU?

Global Menkul Değerler Kıdemli Strateji Müdürü Filiz Özcan, küresel bazda önemli merkez bankalarından gelen para politikasında sıkılaştırıcı mesajlara rağmen yüksek kalmaya devam edecek enflasyon nedeniyle ons altına ilginin devamını bekliyor. Kısa vade için ons altının yeniden 1.950-2.000 dolar bandına yerleşebileceğini öngören Özcan; bu sürede Rusya-Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkesin onsta 1.900 dolara seviyesine doğru gerileme riski oluşturacağı uyarısında da bulunuyor. Ancak Filiz Özcan, böyle bir durumun genel yükseliş trendini bozmasını beklemiyor.

BEKLENTİLER FARKLILAŞIYOR

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday; önceki haftalarda değerli madende yaşanan kâr satışlarının nedenlerini, ABD Merkez Bankası FED’in şahin geçen son toplantısı ve Ukrayna-Rusya geriliminde diplomasinin bir parça ön plana çıkması olarak sıralıyor.

“Şu anda ise borsa yatırım fonlarına önemli para girişi var” diyen Boğday, toparlanmayla beraber gram altının mayıs sonunda 950-1000 TL arasında olabileceğini öngörüyor.

MERKEZ BANKALARI FAİZ SİLAHINI KULLANARAK BASKI OLUŞTURUYOR

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol’a göre; TCMB’nin faiz oranlarını bir süre sabit tutacağı ve Kur Korunmalı Mevduat (KKM) benzeri ürünlerle TL’nin desteklenmeye devam edeceği varsayımı altında dolar/TL yukarı yönlü denemeler yapsa bile TL, trende dönüşen bir değer kaybıyla karşılaşmayabilir. Bu nedenle gram altın fiyatında belirleyici unsur ons altın olacak. Murat Akyol; Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda güvenli liman arayışında yaşanması muhtemel daralmanın ons ve gram altına negatif yansımasını bekliyor. Murat Akyol, önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için küresel ölçekte faiz silahını daha rahat şekilde kullanmalarının fiyatlarda baskı oluşmasına yol açabileceği öngörüsüyle mayıs ayı sonuna kadarki süreç için gramda 850-900 TL’yi işaret ediyor.

Mayıs sonuna kadar gram altın nerede olur? 8 kurumun gram altın tahmini ise şöyle:

İNFO YATIRIM 850 – 900 TL

ÜNLÜ&CO 850 – 900 TL

AHLATCI YATIRIM 900 – 950 TL

YATIRIM FİNANSMAN 900 – 950 TL

GCM YATIRIM 950 – 1000 TL

GLOBAL MENKUL DEĞERLER 950 – 1000 TL

TERA YATIRIM 950 – 1000 TL

ZİRAAT YATIRIM 950 – 1000 TL



