Gram altın fiyatı için ‘an meselesi’ diyerek açıkladılar: Kapalıçarşı’da şimdiden 1935 liranın üzerinde! Kuyumcular altında rekor tarihini verdiler

Altın, uzun zamandır enflasyona karşı akıllı bir korunma aracı olarak yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Tüm bunlara rağmen altın fiyatları kısa vadede dalgalanmalar gösterdi. Eylül ayında ons altın 1.850 doların altına düştü. Kasım ayı sonunda fiyatlar 2.000 doların üzerine çıktı. Yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyelere yükseldi. Peki altın fiyatları 2024’te ne olacak? İşte uzmanların altın tahminleri…

ONS ALTIN 2000 DOLARIN ÜZERİNDE

ABD Merkez Bankası Fed’in faizlerde zirveye ulaştığı öngörüsü piyasada destek buldukça, faiz indirimleri de fiyatlanmak istiyor. Bu noktada ABD faizlerinin düşüşe geçmesi altın talebini artıyor. 2000 dolar üzerinde kapanışlarına başlayan ons altın fiyatı için uzmanlar yükseliş isteğinin devam ettiğini dile getiriyor. Dün 6 ayın zirvesine yükselen ons altın fiyatı bugün ise 2015 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Yurt içine bakıldığında dün rekor seviyeye çıkan gram altın fiyatı tarihi zirvesini gördü. Kapalıçarşı piyasasında altının gram fiyatı 1.935 liradan satıldı. Çeyrek altın 3.155 liradan, yarım altın ise 6.310 liradan el değiştirdi. Gram altın bugün ise 1877 liraya yükselmesinin ardından şu sıralar 1874 lira seviyesinde hareket ediyor. Çeyrek altın 3.184 TL, Cumhuriyet altını 12.994 ve 22 ayar bileziğin gramı ise 1.854 TL’den değerleniyor.

DOLARDA YENİ REKOR

Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,93'e kadar yükseldi. Euro/TL ise aynı dakikalarda 31,73 seviyelerini gördü.

‘GERİ DÖNÜYOR’

“Altının parlaklığı geri dönüyor” değerlendirmesini yapan ABD’li banka Goldman Sachs, 12 aylık fiyat hedefinin ons başına 2.050 dolar olduğunu söyledi ve, “Altın fiyatlarındaki potansiyel yukarı yönlü hareket ABD reel faizleri ve dolardaki hareketlere yakından bağlı olacak. Ancak Çin ve Hindistan'dan gelen güçlü tüketici talebinin devam etmesini ve merkez bankası alımlarının yukarı yönlü büyüme sürprizleri ve faiz indirimlerinin yeniden fiyatlandırılmasından kaynaklanan aşağı yönlü baskıları dengelemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 BİN LİRAYI BULACAK”

Peki gram altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatlarının bu yükselişi uzmanlara göre bitmeyecek. Yukarı yönlü hareketler 2024 yılına kadar sürecek. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kuyumcu esnafları, “Hareketlilik yeniden başladı, altın rekora doymuyor. Gram altın satış olarak da 1930'lu rakamları görüyoruz. Yeni yeni testler içerisindeyiz, en yüksek fiyat bu, zirvedeyiz. Altının 2 bin lirayı bulması an meselesi 2024 yılı altın yılı olacak” diyerek yeni rekor için tarihi açıkladılar.







