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Gram altın fiyatı için ses getirecek yorum… Piyasaların merakla beklediği ABD Tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Çifte rekor için tarihi duyurdular

04.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özellikle son dönemde yurt dışında yaşanan gelişmelerle yön bulan altın fiyatları Kapalıçarşı alış-satış verileri ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bugün gram altın fiyatı kaç TL? Düşecek mi, yükselecek mi? sorularına yanıt arayanlar içinse iki yeni tahmin geldi. Kanadalı banka ons altın için 2100 dolar seviyesini işaret etti. İslam Memiş de, onstaki yükselişin altının gram fiyatına hızlıca destek verebileceğini belirtti.

Gram altın fiyatı için ses getirecek yorum… Piyasaların merakla beklediği ABD Tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Çifte rekor için tarihi duyurdular

ABD’nin AAA olan kredi notunun Fitch tarafından AA+’ya düşürülmesinin ardından yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Son günlerde dolar endeksinin güçlenmesine ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yükselmesi ile oldukça şiddetli baskılanan ons altın fiyatı haftanın son gününde 1970 dolar sınırında hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt içinde dolar kurunda yaşanan yükselişin de etkisi ile 1750 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı da bugün 1680 TL’den değerleniyor.

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GRAM ALTIN (28)

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI

Altın için tahminler hızla gelmeye devam ederken, özellikle yıl sonuna yönelik beklentiler şimdiden dile getiriliyor. Ancak bugün açıklanan ABD'de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı üst üste ikinci ayda da geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında tarım dışı istihdam 187 bin artış gösterdi. Beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı Haziran ayı için 209 binden 185 bine, Mayıs ayı için 306 binden 281 bine revize edildi. Özel sektörde istihdam 172 bin artarken, kamu istihdamında artış 15 bin oldu. Piyasalar özel sektörde istihdamın 179 bin artacağını düşünüyorlardı.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak kalacağı yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye geriledi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,42 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,36 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,2 artış olacağına işaret ediyordu. ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 seviyesinde kaldı.

DOLAR (1)

FED’İN YENİ BİR FAİZ ARTIRIMI GÖZ ARDI EDİLMEDİ

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, banka yetkililerinin artık ABD'de resesyon öngörmediğini ve enflasyonun yüksek düzeyde iş kaybı olmadan yüzde 2 hedefine dönme şansının olduğunu söylemişti. Fed, faiz oranını 25 baz puan daha artırarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı ve gelecek ekonomik verileri takip edeceğini söyleyerek yeni bir faiz artırımını göz ardı etmedi.

ONS ALTIN (8)

ONS ALTIN İÇİN 2100 DOLAR BEKLENTİSİ

Bu gelişmelerle altın piyasası, devam eden enflasyon ve güçlü ekonomik faaliyetin Fed’in agresif para politikalarını desteklemesi nedeniyle güçlü rüzgarlarla karşı karşıya. Ancak Kanadalı yatırım bankası TD Securities, altının yılın sonuna kadar rekor seviyelere ulaşacağını döyledi. Bankanın Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, son altın raporunda altın fiyatlarının bu yılın sonuna kadar ne olacağına dair beklentileri açıkladı. Malek’e göre, altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına 2.100 dolara ulaşması bekleniyor.

ONS ALTIN (13)

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için yaptığı açıklamasında, ons altın fiyatında Ağustos ayında beklenen düşüşün gerçekleştiğini vurguladı. Ons altını önemsediğini belirten uzman isim birkaç hafta içerisinde tepki yükselişleri ile altının ons fiyatının 2000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğinin altını çizdi. Bu yıl için 2150-2300 dolar aralığında bir fiyat tahmini yapan Memiş, yatırımcının ons tarafına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

GRAM ALTIN (2)

Gram altında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyen İslam Memiş, 1680-1730 TL seviyelerine dikkat çekti. “Yıl sonunda ise 1800 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum” şeklinde değerlendirme yapan piyasa uzmanı, “Yatırımcısı 1700 TL altındaki rakamları kısa vade için alım fırsatı olarak değerlendirebilir diye tahmin ediyorum” dedi. Ons altının gram altına hızlıca destek verebileceğini de belirtti.

ALTIN


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