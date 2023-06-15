Gram altın fiyatı kuyumcularda o rakamı görmüştü! Fed faiz kararı sonrası altın için iki 3 yeni tahmin: ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, beklentiler dahilinde faize dokunmayarak yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Fed böylelikle, 15 ay içinde 10 faiz artırımına gittikten sonra ilk kez faizi pas geçmiş oldu. Fed kararı sonrası, para piyasalarında 2023'te faiz indirimi olasılığı fiyatlamalardan çıkarken; banka medyan politika faizi tahminini 2023 için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

FED BAŞKANI POWELL’DAN FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

Fed Başkanı Jerome Powell kararın açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında faizleri yeniden artırabileceklerinin mesajını vererek, enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol olduğunun altını çizdi. Powell, "Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faiz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar" dedi. Ayrıca, Temmuz toplantısı için şimdiden bir kararları olmadığını belirtti.

ALTIN FİYATLARI FED’E TEPKİ OLARAK GERİLEDİ

ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında sert dalgalanma yaşayan ve günü keskin bir düşüşle tamamlayan ons altın, dün yatay bir seviye izledi. Fed kararı sonrası ons altın fiyatı ilk tepki olarak 1953 dolardan 1943 dolara geriledi. Düşüş bu sabah da devam etti. Altının ons fiyatı 1946 dolardan değerleniyor.

COMMERZBANK’TAN ALTIN YORUMU

Analistler altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde faizlerle ilgili kararın ne olursa olsun bazı piyasa katılımcılarının görüşlerini revize edeceğini dile getirmişti. Bu durumun altın fiyatının dalgalı bir seansa girebileceği anlamına geldiğini belirten analistler ons altın için yeni bir değerlendirmede bulunmaktan gecikmedi. Commerzbank stratejistleri Fed’in faiz artırım döngüsünü tamamladığı görüşünde. Bu nedenle altın için daha fazla yukarı yönlü risk görüyorlar.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 1498 liranın üzerine yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı dün düşüşe geçmişti. Ons altındaki geri çekilme ile altının gram fiyatı yüzde 1’den fazla değer kaybetti. Gram altın fiyatı bugün 1465 liraya kadar gerilerken, çeyrek altın 2466 TL, Cumhuriyet altını 10.013 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1426 TL’den alıcı ile buluşuyor.

“BU YIL İÇİNDE BU SEVİYEYİ BEKLİYORUM”

Yurt içinde piyasalar 22 Haziran’daki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yeni başkan eşliğinde ilk faiz kararına odaklanırken altın fiyatları için önemli bir tahmin geldi. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altında beklediği yeni seviyeyi duyurdu. Dolar kurundaki yükseliş ile birlikte gram altının daha da yükseleceğini belirten Kolçak, "Doların yükselişi devam ediyor ve bu nedenle gram altın fiyatı da yükselecek. 1.800 TL ve üstünde kalacağını düşünüyorum. Bu rakamı ilk ben dile getirdim ve hala değiştirmedim. Bu yıl için bu seviyeyi bekliyorum. Tabii, satış zamanı geldiğinde durumu değerlendireceğiz. Eğer dolar aniden yükselir ve sonra tekrar düşerse, o zaman durumu gözden geçireceğiz" dedi.

İSLAM MEMİŞ DE O RAKAMI DİLE GETİRDİ

Bir başka isim İslam Memiş de geçtiğimiz gün yaptığı değerlendimesinde aynı rakamı dile getirmiş, “Merkez Bankası faiz artışı olursa dolarda geri çekilme öngörüyorum. Bu da gram altında 1450 ve 1400'e kadar geri çekilmeye neden olabilir. Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum. Tansiyon yüksek, kur yüksek... Vatandaş da kafası karışık, faiz kararını görmeden kesin hükümlü olmamak gerekiyor. Döviz kurlarında ve gram altında bir gerileme mümkün görülüyor. Kısa vadede altının gram ve onsunda düşüş beklediğimi ifade ettim. 1400'e kadar gram altında, ancak kısa vadeli düşüşler kalıcı değil. Bunun bilmek lazım. Orta ve uzun vadede altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek. Bir tarafı ons, bir tarafı gram. Çift ayaklı olduğu için kazandırıyor. Dolardan destek aldı, Eylül’den itibaren onstan da destek alma ihtimali kuvvetli. İhtiyacı olmayan bozmak için acele etmemeli” ifadelerini kullanmıştı.



