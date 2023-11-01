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Gram altın fiyatı ne kadar? Uzman isimden kritik uyarı: "2 binin üzerine çıkabilir"

01.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Peki, bugün bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü gram ve çeyrek altın altın fiyatları...

Gram altın fiyatı ne kadar? Uzman isimden kritik uyarı: "2 binin üzerine çıkabilir"

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde merak konusu oldu. Son açıklamasında bugüne kadar altın almayı ihmal edenlere seslenen uzman isim, harekete geçmek için için bekleme zamanı olduğunu söylemişti. Uzman isimden şimdi de gram altın için kritik bir uyarı geldi. İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Uzman isim piyasanın teknik ve mantıklı bir kontrolle değil, manipülasyonlarla etkilenebileceğini ifade etti. Yatırımcılara, varlıklarına sahip çıkmaları ve ellerindeki değerleri satmamaları belirten Memiş, gram altının TL bazında fiyatının serbest piyasalarda 1835-1840 TL aralığında olduğunu söyleyip uyarıda bulundu.

"BİR SÜRE DAHA BEKLEYİN!"

Yatırım yapmak isteyenlerin bu seviyeden altın almak yerine beklemelerini tavsiye etti. Öte yandan doların gerilemediği için gram altının hala yüksek seviyede olduğunu ifade etti ve normalde fiyatının daha düşük olması gerektiğini söyledi. Bu nedenle altın almak isteyenlerin bir süre daha beklemelerini önerdi.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (1 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.800,28 liradan alınıyor ve 1.800,59 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 1 Kasım 2023 Çarşamba günü 2.967,00 liradan alınıyor ve 2.002,00 liradan satılıyor.

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