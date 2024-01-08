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Gram altın fiyatları düşerken yastık altı altınlar için açıklama geldi! Yeni düzenlemenin ilk sinyali: Bankalar da dahil olacak

08.01.2024 08:14 | Son Güncelleme:
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Ons altın geriledi, gram altın fiyatı düşüşe geçti. Yeni haftanın ilk gününde güncel gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatları grafiği kırmızıya döndü. Yatırımcılar altın alınır mı, satılır mı diye fırsat arayışına girerken ekonomi yönetiminin altın ile ilgili planı ortaya çıktı. Açıklama Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, yastık altındaki altınlar için “Cazip enstrümanlar geliştirildi” diyerek yeni dönemin sinyallerini verdi. Bankalar da çalışmaya dahil edilecek…

Gram altın fiyatları düşerken yastık altı altınlar için açıklama geldi! Yeni düzenlemenin ilk sinyali: Bankalar da dahil olacak

Ons altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde geriledi. Fiyatların gerilemesinde ABD Merkez Bankası Fed'den erken bir faiz indirimi beklentilerinin azalmasının doları ve ABD Hazine kağıdı getirilerini desteklemesi etkili oldu. Ons altın bu sabah 2035 dolara doğru geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,37 düşüşle 2036,38 dolardan işlem görüyor.

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BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu sabah 1956 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 3ç462 TL, Cumhuriyet altını 14.109 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 2004 TL seviyelerinde bulunuyor.

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Altın fiyatları hareketli bir grafik çizerken yatırımcıların gündemi ‘altın alınır mı, satılır mı?’ oldu. Ancak ekonomi yönetiminin ise altın alımına ve yastık altına ilişkin planı ortaya çıktı.

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MERKEZ BANKASI’NDAN REKOR ALTIN İTHALATI

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, TCMB, geçen kasım ayında 25 tonla en çok altın satın alan merkez bankası olurken, yastık altındaki altınlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yılmaz, yastık altı altın stokunun 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu, ithalatın Haziran-Ekim’de 2.8 milyar dolar azaldığını söyledi.

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YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu süreçte bankaların daha aktif olması ve vatandaşın yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi için bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırması önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar arasındadır” bilgisini paylaştı.

Sisteme dahil edilmek istenen altın birikimi için, “Cazip enstrümanlar geliştirildi, bunların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor” diyen Yılmaz, üretimin altın ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılması gerektiğinin altını çizdi.


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