Gram altın fiyatları ne olacak? Uzman isimden her yıl %35 artış yorumu!

Gram altın fiyatları ne olacak konusunda vatandaşlar ve altına yatırım yapmak isteyenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Bir süredir artış gösteren gram altınla ilgili olarak vatandaşlar gram altın artmaya devam edecek mi sorusunu soruyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına yatırım mantıklı mı sorusuna cevap olabilecek değerlendirmelerde bulundu. Uzun vadede gümüş ve altının yatırımcısına kazandıracağını belirten Memiş, uzun vadeli bir bakış açısıyla bakıldığında bugünkü gram altın ve onsun gelecek yıllara göre ucuz olduğunu belirtti. Peki, gram altın ne olacak?
2009 ile 2020 yılları arasında gram altının yatırımcısına % 426’lık bir getirisinin olduğunu belirten Memiş, bu yönüyle altının en fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu aktardı. Memiş’e göre dolar ise ikinci sırada bulunuyor. 2020 Mart ayından itibaren bakıldığı zaman ise Memiş, gümüşün son 5 ayda altından iki kat fazla getirisini olduğunu belirtti.
“Gram altın ne olur?” sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor ve vatandaşlar uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Gram altın yükselişi konusunda altın fiyatları yorum ve görüşlerini paylaşan İslam Memiş, uzun vadeli olarak bakıldığı zaman gram altın ve ons altının gelecek yıllara göre ucuz olduğunu belirtti.
Gram altın yükselecek mi ve altın fiyatları yükselişi devam edecek mi sorusu için önemli görüşler paylaşan Memiş, her yıl gram altın tarafında %35 ile %40 aralığında bir artışın olabileceğini aktardı. Gram altın yükselişte mi sorusu gram altın almak isteyenler ve bunun için doğru zamanı bekleyenler tarafından da sıkça soruluyor. Memiş, herhangi bir yatırım aracına uzun vadeli bakılmamasının risk almak olabileceğini belirtti. Alım yapmak isteyenler tarafından sorulan altın fiyatı düşecek mi sorusu için ise yaşanacak düzeltme hareketlerinin alım fırsatı olabileceğini aktardı.
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