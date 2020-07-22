Gram altın fiyatları ne olacak? Uzman isimden her yıl %35 artış yorumu!

Gram altın fiyatları ne olacak konusunda vatandaşlar ve altına yatırım yapmak isteyenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Bir süredir artış gösteren gram altınla ilgili olarak vatandaşlar gram altın artmaya devam edecek mi sorusunu soruyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına yatırım mantıklı mı sorusuna cevap olabilecek değerlendirmelerde bulundu. Uzun vadede gümüş ve altının yatırımcısına kazandıracağını belirten Memiş, uzun vadeli bir bakış açısıyla bakıldığında bugünkü gram altın ve onsun gelecek yıllara göre ucuz olduğunu belirtti. Peki, gram altın ne olacak?

Altın güvenli yatırım mı?

2009 ile 2020 yılları arasında gram altının yatırımcısına % 426’lık bir getirisinin olduğunu belirten Memiş, bu yönüyle altının en fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu aktardı. Memiş’e göre dolar ise ikinci sırada bulunuyor. 2020 Mart ayından itibaren bakıldığı zaman ise Memiş, gümüşün son 5 ayda altından iki kat fazla getirisini olduğunu belirtti.

Gram altın yükselmeye devam eder mi?

“Gram altın ne olur?” sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor ve vatandaşlar uzman görüşlerine ihtiyaç duyuyor. Gram altın yükselişi konusunda altın fiyatları yorum ve görüşlerini paylaşan İslam Memiş, uzun vadeli olarak bakıldığı zaman gram altın ve ons altının gelecek yıllara göre ucuz olduğunu belirtti.