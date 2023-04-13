Gram altın fiyatı yeni rekora yeşil ışık yaktı! İslam Memiş ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardı: ‘O rakamı konuşmaya başlayabiliriz…’

Gram altın fiyatı bugün bir kez daha rekorunu güncelledi. 2023’e 1.100 TL üzerinde başlayan gram altın, bugün 1.261 liranın üzerine yükselerek tarihi yüksek seviyeye çıktı. Altın gram fiyatı böylece sene başı kazancını yüzde 15’e çıkardı. Yurt içinde bugün çeyrek altın 2.132 TL, cumhuriyet altını ise 8.491 TL ile yine tarihi yüksek seviyeye çıktı. ABD enflasyonu ile yükselişine hız veren ons altın ise 2.044 dolara yükselerek 2074 dolar rekoru sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Piyasalardaki bu rekoru Haber Global’e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altındaki yükselişe dikkat çekerek, "Yüzde 5.2 civarında beklenen Amerikan enflasyon verisi yüzde 5 olarak açıklandı. Beklentinin de altında geldi bu da iyimserliğin korunmasına neden oldu ve beraberinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artık arttırmayacağı kenara çekileceği beklentisini artırdı. Yine ons altını destekleyen faktörler arasında” diyerek yükselişin nedenini açıkladı.

“YAZ AYLARINDA 2.300 DOLAR”

“Yukarıda 2.050 direnç seviyemiz var ve yıl içerisinde yaz aylarında 2.300 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğiniz tahmin ediyorum” diyen İslam Memiş, “Merkez bankalarının kenara çekilmesi, yani faiz artırımlarını durdurması, devamında jeopolitik risklerde artış olması devamında yine bankacılık kriziyle alakalı Avrupa'ya ya da farklı ülkelere sıçrama olasılığı bunlar yine altını güvenli liman olarak ön planda tutmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

"GRAM ALTIN KUYUMCULARDA 1.300 TL’YE SATILIYOR"

Gram altına ilişkin konuşan Memiş, "Bugün kuyumcuya giden bir vatandaş 1.300 liraya gram altın satın alıyorlar. Ve 1.300 rakamı bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü. Ancak kısa vadede bir kar satışı ons tarafında bekliyorum 1.960 dolar seviyesi onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oralar bir alım fırsatıdır. Özellikle Haziran sonra Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in de faiz artırımlarını sonlandırmasıyla gram altında 1.400'lü rakamları konuşmaya başlayabiliriz. Bu da rekorların bitmediği ve yükselişlerin devam edeceği anlamını taşıyor" dedi.

ELİNDE ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Memiş, ‘elinde altın bulunduranlar bozdurmak için acele etmeyin’ uyarısında bulunarak yeni rekorlar ve yükselişlerin yolda olduğunu söyledi. Memiş, "yaz aylarında 1.400, 1.500'lü rakamları gördükten sonra yeni bir yorum yaparız” diye konuştu.



