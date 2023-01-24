Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bir yılda yüzde 46... (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?)

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,23 artışla 1.168 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından şu sıralar üzerinde 1.173 liranın üzerine çıkarak yeni rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.920 lira, Cumhuriyet altını da 7.790 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDE

2022’de jeopolitik riskle yükselen ardından faiz etkisiyle gerileyen ons altın 22 Nisan sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak günü 1.931 dolardan tamamlamasının ardından, 1.940 dolardan işlem görüyor.

FED'İN ADIMLARI TAKİP EDİLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

1 YILDA YÜZDE 46 KAZANDIRDI

Son bir yılda gram altın yüzde 46 oranında kazandırdı. 20 Ocak 2022 tarihinde gram altın en yüksek 802 lirayı görmüştü. Bugün ise 1.173 liraya yükseldi. Gram altındaki kazanç böylece yüzde 46 oldu. 2023’ün ilk ayındaki kazanç ise yüzde 7'ye yükseldi.





