Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bu kez tahmin yapan Wall Street: 'İyi konumda' diyerek duyurdular... (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere merkez bankalarının uyguladığı belirgin faiz artışlarının yarattığı önemli ters rüzgâr göz önüne alındığında, geçen yıl altın fiyatlarının performansı dikkat çekiciydi. Ancak yıl içindeki iniş çıkışlara rağmen 2022’ye 1.828 dolardan başlayan ons altın, yılı yatay bir şekilde 1.822 doların biraz üzerinde bitirdi.
Yeni yıla girilmesiyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons altın fiyatının 1900 dolara yaklaşması iç piyasada gram altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz haftayı 1.123 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 1.135 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesini yeniledi. Ons altın ise yeni haftanın ilk işlem gününde 1882 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Wall Street analistleri 2023 için altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Analistler, ABD ekonomisinin zirve yapacağı ve Fed’in para politikası sıkılaştırmasını tersine çevireceği beklentileri ile doların zirve yapmasının altın fiyatlarının toparlanmak için iyi konumda olduğunu söylüyor.
DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, Fed’in Şubat ayında 50 baz puan daha hareket edeceğini ve oranların 2023’te potansiyel olarak yüzde5’e yükseleceğini düşünüyor. Ancak Fed’in yüzde 5’e ulaştığında, oranları daha fazla bu seviyede tutamayacağını belirtiyor. Gundlach birden fazla toplantı olduğu konusunda uyarı yapıyor.
DoubleLine Capital CEO’su, değerli metalin neden yükselmeye başlamasını açıklarken altının tahmine dayalı davranışına işaret ediyor. Bu doğrultuda, “Belki bu bir öngörüdür. Daha zayıf bir doları dört gözle bekliyorum. Dolar zirveye ulaştı” diyor.
Wells Fargo’nun reel varlık stratejisi başkanı John LaForge, altının Fed’in duraksamasıyla fiyatlanmaya başladığını ve ardından nihai bir dönüşün geldiğini söyledi. LaForge, “Son birkaç ayda Fed’in dönmesiyle ilgili tüm konuşmalarla birlikte, altın yükselmeye başladı. 2023’te hem altın hem de gümüş iyi iş çıkaracak. Gümüş daha iyisini yapabilir” dedi.
Wells Fargo, 2023’te altının 1.900 dolar ile 2.000 dolar arasında olacağını tahmin ediyor. LaForge, “Eğer buna ulaşabilirsek, benim önceliğim bu hedefleri artırmak olacaktır” diyor.
• Ons altın: 1.882 dolar
• Gram altın: 1.132 TL
• Çeyrek altın: 1.851 TL
• 22 ayar bilezik: 1.108 TL
• Cumhuriyet altını: 7.703 TL