Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Bu kez tahmin yapan Wall Street: 'İyi konumda' diyerek duyurdular... (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere merkez bankalarının uyguladığı belirgin faiz artışlarının yarattığı önemli ters rüzgâr göz önüne alındığında, geçen yıl altın fiyatlarının performansı dikkat çekiciydi. Ancak yıl içindeki iniş çıkışlara rağmen 2022’ye 1.828 dolardan başlayan ons altın, yılı yatay bir şekilde 1.822 doların biraz üzerinde bitirdi.

GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Yeni yıla girilmesiyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ons altın fiyatının 1900 dolara yaklaşması iç piyasada gram altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz haftayı 1.123 liradan tamamlayan altının gram fiyatı 1.135 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesini yeniledi. Ons altın ise yeni haftanın ilk işlem gününde 1882 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN İÇİN 2023 TAHMİNİ

Wall Street analistleri 2023 için altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Analistler, ABD ekonomisinin zirve yapacağı ve Fed’in para politikası sıkılaştırmasını tersine çevireceği beklentileri ile doların zirve yapmasının altın fiyatlarının toparlanmak için iyi konumda olduğunu söylüyor.

FED’İN FAİZ KARARI PİYASALARA YÖN VERECEK

DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, Fed’in Şubat ayında 50 baz puan daha hareket edeceğini ve oranların 2023’te potansiyel olarak yüzde5’e yükseleceğini düşünüyor. Ancak Fed’in yüzde 5’e ulaştığında, oranları daha fazla bu seviyede tutamayacağını belirtiyor. Gundlach birden fazla toplantı olduğu konusunda uyarı yapıyor.

DOLAR ZİRVEYE ULAŞTI, GÖZLER ALTINDA

DoubleLine Capital CEO’su, değerli metalin neden yükselmeye başlamasını açıklarken altının tahmine dayalı davranışına işaret ediyor. Bu doğrultuda, “Belki bu bir öngörüdür. Daha zayıf bir doları dört gözle bekliyorum. Dolar zirveye ulaştı” diyor.

“2.000 DOLARA ÇIKABİLİR”

Wells Fargo’nun reel varlık stratejisi başkanı John LaForge, altının Fed’in duraksamasıyla fiyatlanmaya başladığını ve ardından nihai bir dönüşün geldiğini söyledi. LaForge, “Son birkaç ayda Fed’in dönmesiyle ilgili tüm konuşmalarla birlikte, altın yükselmeye başladı. 2023’te hem altın hem de gümüş iyi iş çıkaracak. Gümüş daha iyisini yapabilir” dedi.

Wells Fargo, 2023’te altının 1.900 dolar ile 2.000 dolar arasında olacağını tahmin ediyor. LaForge, “Eğer buna ulaşabilirsek, benim önceliğim bu hedefleri artırmak olacaktır” diyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (9 OCAK 2023 PAZARTESİ)

• Ons altın: 1.882 dolar

• Gram altın: 1.132 TL

• Çeyrek altın: 1.851 TL

• 22 ayar bilezik: 1.108 TL

• Cumhuriyet altını: 7.703 TL



