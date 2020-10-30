Gram altın fiyatları yıl sonunda ne olur?

Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor. Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı. Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.

'HER ZAMANKİ GİBİ ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIYOR'

Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, "Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi. Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum.